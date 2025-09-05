Cum își bate joc statul român de viața oamenilor / Coșmarul înmatriculării unei mașini second-hand. O experiență personală

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Să fie cam o lună de când am început o treabă aparent simplă, care n-ar trebui să dureze mai mult de câteva zile: înmatricularea unei mașini second-hand. Încă n-am reușit să o termin. Ca persoană fizică, ai nevoie de o mulțime de hârtii, inclusiv una perfect inutilă, dar greu de obținut: un așa-numit certificat privind taxa pe valoarea adăugată, care atestă că nu datorezi TVA în România pentru achiziția intracomunitară a mijlocului de transport. Nimeni nu înțelege de ce e nevoie de așa ceva. Contractul de vânzare-cumpărare arată clar că ai plătit TVA în țara de achiziție. Și atunci de ce-ar fi necesară o hârtie din partea statului român care să certifice că nu trebuie să mai plătești o dată TVA în țară?

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Trecem peste inepția birocratică. Nenorocirea e alta: hârtia nu este chiar așa ușor de obținut. La ghișeu nu se mai primesc dosare cu șină. ANAF raportează cu mândrie că totul se face online. Deschizi un SPV (Spațiu Privat Virtual), încarci toate hârtiile acolo și gata. Într-o zi, maximum două, vine certificatul. Asta în teorie. În realitate, deschizi un SPV (relativ ușor), încarci de zece ori hârtiile degeaba, pentru că serviciul online fie nu funcționează deloc, fie raportează erori la upload. Am uitat un mic detaliu: nu poți ajunge în faza asta decât după ce ai obținut certificatul de omologare de la RAR, unde prima zi disponibilă este peste trei săptămâni, în cel mai fericit caz. În alte județe, termenele de așteptare se întind până la trei luni.

În treacăt fie spus, inspectorul de la RAR îmi șoptește că lucrurile n-au cum să meargă decât prost, din moment ce serviciul este condus de un agronom, iar economistul este un fost jandarm. Toată conducerea e numită politic, fără nicio legătură cu domeniul auto. Dar iată-mă trecut de coșmarul RAR, ajuns în faza de „calificări” la ANAF.

După mai multe încercări ratate de a încărca hârtiile online, sun la fisc: ce se întâmplă cu SPV-ul? „Merge cu hopuri de câteva luni, s-a dat tot sistemul peste cap după nebunia depunerii declarațiilor unice”, mi-a explicat un funcționar. „Rugați pe cineva de la Ilfov să vă primească fizic.” Tai jumătate din București până în Sectorul 3, pe Bd. Lucrețiu Pătrășcanu, unde are sediul ANAF Ilfov, cu dosarul sub braț. Funcționarul mă primește înțelegător, confirmă că sistemul informatic s-a dereglat și mă trimite la primul chioșc după încă un set de copii. Are un copiator în birou, dar n-au voie să-l folosească pentru contribuabili. Totuși, îl folosește, pentru că, în final, tot mai lipsește ceva.

În timp ce copiam actele la biroul din colț, i-am spus proprietarului afacerii că n-ar trebui să fiu acolo și că nimic nu funcționează la ANAF. A făcut ochii mari. „Funcționează totul senzațional, adaptați-vă! Vă mai amintiți acum câțiva ani când stăteam la coadă cu discheta floppy să depunem declarațiile la sfârșit de lună? Sau că, până de curând, nu puteam plăti cu cardul? Acum merge rachetă, credeți-mă. E foarte bine!” Am plecat fără să îmi dau seama dacă făcea bășcălie sau vorbea serios.

Programarea pentru numerele de înmatriculare am făcut-o prevăzător, cu o lună înainte, pentru data de vineri, 5 septembrie, adică azi. Undeva pe 27 august am reușit să scot tot ce aveam nevoie: și certificatul RAR, și certificatul privind plata TVA, după o lungă bătălie – pierdută în final – cu serviciul online de la ANAF. Cu toate hârtiile necesare m-am prezentat pe 1 septembrie la primăria din comună pentru a înscrie mașina pe rolul fiscal, ultimul pas înainte de înmatricularea la poliție. N-a fost să fie nici aici. Toți funcționarii de primării din țară intraseră în grevă încă de vinerea trecută și nu lucrau cu publicul. Sindicaliștii din administrația locală au oprit lucrul peste noapte, fără să mai respecte etapele legale.

În fața mea, o femeie încerca să le explice că pierde un proiect pe fonduri europene dacă nu obține azi niște adeverințe. Le-am spus și eu că pierd o amărâtă de programare la Poliție pentru data de 5 septembrie. Nu moare nimeni, dar m-am cam săturat. „Vă rog frumos, ajutați-mă.”

„Nu pot face excepții pentru că mă dau afară”, ne-a explicat funcționara. „Încercați din 8 septembrie încolo.” Am ratat, evident, programarea pentru numere, dar am făcut una nouă. Am prins loc abia pe 22 septembrie. Nu prea sună bine nici asta, pentru că funcționarii din administrația centrală au anunțat deja că vor intra în grevă generală pe 15. Tot ce mai sper acum e că luni termină greva ăștia din local. Marți mă trezesc cu noaptea în cap, mă pun la coadă la înmatriculări și poate reușesc să pun mâna pe plăcuțe înainte să intre funcționarii din central în grevă, înainte să expire certificatul de omologare de la RAR (valabil două luni) și înainte să expire numerele roșii, valabile și ele până la începutul lui noiembrie.

Altfel, va trebui să iau totul de la capăt și, poate, reușesc până la Crăciun să înscriu mașina în circulație.