Cum au ajuns „Skibidi”, „Tradwife” și „Delulu” în Dicționarul Cambridge

Un cuvânt-fantezie de pe YouTube, o etichetă retro pentru soții casnice și o prescurtare pentru „delusional” (iluzoriu/delirant) se regăsesc acum, surprinzător, în unul dintre cele mai respectate dicționare din lume, relatează The New York Times.

Anul acesta, Dicționarul Cambridge a adăugat peste 6.000 de termeni noi, printre care și „skibidi”, „tradwife” și „delulu” — dovadă că limbajul apărut pe TikTok, în fandomurile K-pop sau în cultura online s-a mutat deja în conversațiile de zi cu zi. Potrivit Cambridge University Press, aceste expresii au demonstrat suficientă „durată de viață” pentru a fi incluse oficial.

Pentru lingviști, astfel de adăugiri arată cum internetul modelează nu doar cultura, ci și vocabularul. Dacă până acum erau doar în ghilimele, ca un fel de jargon de nișă, acum au trecut pragul către mainstream, cu definiții clare și recunoscute de un public larg.

Tradwife – prescurtare de la traditional wife, desemnează femeia care își asumă rolul clasic de gospodină și mamă, promovând acest stil de viață și pe rețelele sociale. Termenul a câștigat popularitate după 2020 și a devenit subiect de dezbatere în așa-numitele „războaie culturale”.

Skibidi – preluat din seria animată Skibidi Toilet de pe YouTube, cuvântul e cameleonic: poate însemna „cool”, „prost” sau pur și simplu nimic, fiind folosit ca intensificator sau glumă în funcție de context.

Delulu – circulă online de circa un deceniu, mai întâi în comunitățile de fani K-pop. Este scurt pentru delusional(iluzoriu), dar a căpătat nuanța de „a alege să crezi ceva nerealist”, adesea într-un sens autoironic sau optimist.

Procesul de includere a unui termen în dicționar e unul de finețe: editorii urmăresc ce caută oamenii online, cum e folosit pe rețele sociale și când depășește pragul citării ironice. „Un semn clar este momentul în care cuvântul nu mai apare între ghilimele și începe să fie folosit ca atare”, spun lexicografii Cambridge.

Așa s-a întâmplat și cu „Covid-19”, care a intrat în dicționar la doar 37 de zile după ce a fost identificat. Iar când însuși premierul Australiei a folosit recent expresia “delulu with no solulu” în Parlament, pentru lexicografi a fost confirmarea că termenul a atins punctul de cotitură culturală.