Criză în Bosnia: Prim-ministrul entităţii sârbe a demisionat
Prim-ministrul Republicii Srpska, Radovan Viskovic, în funcţie din 2018, a demisionat luni, anunţând formarea unui nou guvern al acestei entităţi a sârbilor din Bosnia, la două săptămâni de la condamnarea de către justiţie a liderului politic al sârbilor bosniaci Milorad Dodik, condamnare care a amplificat criza din Bosnia, informează AFP, transmite Agerpres.
„Am decis să alegem un nou guvern al Republika Srpska (RS)”, a declarat pentru mass-media Viskovic, unul dintre liderii entităţii sârbe care este vizat din 2023 de sancţiuni americane pentru că a subminat Acordul de pace de la Dayton prin acţiunile sale politice.
Susţinând o conferinţă de presă la Banja Luka (nord), capitala RS, alături de preşedintele acestei entităţi Milorad Dodik, Viskovic a explicat că retragerea sa constituie „contribuţia” sa la stabilirea unui „consens mai larg în RS” pentru a se opune verdictului contra lui Dodik.
Milorad Dodik, adevăratul şef politic al sârbilor din Bosnia, a îndemnat recent la formarea unui „guvern de unitate naţională” pentru a răspunde în mod „politic” la acest proces întreprins, potrivit lui, cu obiectivul de a-l „elimina din viaţa politică” locală.
O curte de apel din Sarajevo a confirmat pe 1 august verdictul primei instanţe prin care Dodik, 66 de ani, a fost condamnat în februarie la un an de închisoare şi şase ani de ineligibilitate. El a fost declarat vinovat de nerespectarea deciziilor Înaltului reprezentant internaţional însărcinat cu monitorizarea respectării acordului de pace.
Dodik este primul lider bosniac condamnat pentru această infracţiune.
O procedură juridică este în curs la un tribunal din Sarajevo, ultima etapă înainte ca lui Dodik să-i fie retras oficial mandatul.
Cu toate acestea, el a reuşit să evite ispăşirea pedepsei sale în închisoare, convertind-o în zile-amendă şi plătind circa 19.000 de euro, un recurs autorizat pentru pedepse maxime de 12 luni de închisoare.
Milorad Dodik a declarat deja la începutul lui august că nu îşi va abandona poziţia de preşedinte al entităţii sârbe şi a anunţat organizarea unui referendum asupra politicii sale, mai exact pentru a-i întreba pe locuitorii RS dacă el ar trebui sau nu să se retragă.
El a precizat luni că acest referendum ar urma să aibă loc la sfârşitul lui septembrie.
Bosnia este divizată în două entităţi, RS şi federaţia croato-bosniacă, legate printr-un guvern central.
