Cristi Danileț, după ce Daniela Panioglu a fost exclusă de la Curtea de Apel București: Actualul CSM, 2023-prezent, este mai abuziv decât fostul CSM, 2017-2023

Fostul judecător clujean, Cristi Danileț, afirmă că actualul Consiliu Superior al Magistraturii (CSM) îi anchetează și sancționează pe magistrați pentru soluțiile pe care le dau și că instituția este mai abuzivă decât pe vremea regimului Liviu Dragnea, referindu-se la faptul că Daniela Panioglu a fost exclusă de la Curtea de Apel București pentru a cincea oară într-un an.

„Fostul CSM a anchetat și sancționat magistrații din 10 județe care au condus sau participat la protestele împotriva reformelor anti-justiție promovate de condamnatul Dragnea și instrumentul său ministerial, Tudorel Toader. Pentru a nu părea o răzbunare politică, a pus „poliția justiției” numită Inspecția Judiciară să îi vâneze pe protestatari pentru conduită neconformă: le-au căutat și imputat postări pe FB, interviuri în presă, articole publicate în cărți. Pentru a direcționa dosarele la anumiți inspectori, au manipulat sistemul de împărțire aleatorie și au ales pe sprânceană pe inspectorii executanți. Ca să îi impiedice pe magistrații sancționați să conteste soluțiile in timp scurt, CSM a apelat la o șmecherie judiciară: au comunicat motivările acestor soluții la mai mult de 6 luni sau chiar un an, deși legea spunea „în mod obligatoriu in maxim. 20 de zile”. Toți magistrații vânați au câștigat, în cele din urmă, la curtea supremă”, relatează Danileț

El arată că pentru a nu mai fi posibile astfel de abuzuri, Parlamentul a eliminat acea abatere disciplinară din lege: „Azi, poți critica pe oricine, sau tăia gardul unde vrei tu, sau veni in pantaloni scurți la birou, că CSM nu mai are voie să te sancționeze pentru conduita neconformă. Evident, niciun inspector de caz și niciun membru abuzator al fostului CSM bună răspuns pentru cariere nenorocite și reputații distruse ale celor vânați”.

Danileț spune că noul CSM acționează mai perfid: „Anchetează și sancționează magistrații pentru soluțiile date, ceea ce este inadmisibil”. El se raportează la judecătoarea Daniela Panioglu de la Curtea de Apel București care a fost pentru a cincea oară exclusă din magistratură, într-un an.

„Ea a câștigat de patru ori până acum la curtea supremă, deci de tot atâtea ori inspectorii din fiecare caz și actualii membri ai CSM care au votat împotriva ei (8 din 9) au abuzat de funcție. Până să câștige procesele, ea a fost suspendată din funcție. S-a întors înapoi la Curtea de Apel București, dar a găsit postul ei din secția penală ocupat de altcineva, promovat intre timp la acea secție. A fost trecută pe o altă secție – noi spunem, atunci când ești mutat abuziv de șefi pe un post unde nu ai pregătire, că ești trimis să faci „prostituție intelectuală”. Unii nu suportă umilința aceasta. Acum, judecătoarea e abuzată din nou de CSM: aceiași 8 membri care au încălcat legea de patru ori in cazul ei au votat pentru o nouă excluderea a sa. Și vinovată de ar fi, niciun complet cu mintea în cap nu ar vota din prima cea mai drastică dintre cele 6 sancțiuni legale posibile, având in vedere că trecutul ei e „curat” din moment ce sancțiunile anterioare au fost șterse. Când tai gardul, esti exclus din profesie. Cand critici masurile unui procuror, esti exclus din profesie. Dar cand incalci de patru ori legea, suspenzi din funcție un judecător nevinovat, îi iei postul, il muți in alta sectie, îi iei dosarele, apoi iar îl dai afară pe nedrept, oare ce sancțiune meriți??”, afirmă Danileț.