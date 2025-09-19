Crin Antonescu: „Să ne hotărâm. Dacă AUR e un partid extremist, să fie dovedit în justiție și scos în afara legii” / ”Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit„

Fostul lider PNL și candidat la președinția României, Crin Antonescu, a comentat situația politică actuală, criticând discursul public axat pe eliminarea AUR din ecuația electorală, relatează Cluj24.

El consideră că, atâta timp cât partidul lui George Simion nu este declarat ilegal, acesta trebuie tratat ca o opțiune politică legitimă, cu drepturi egale față de celelalte formațiuni.

„N-am nicio simpatie, sincer să fiu, pentru AUR. Sunt acolo persoane pe care le apreciez, dar partidul în sine nu e genul meu. Dar ar trebui să ne hotărâm o dată, să spunem că atâta vreme cât un partid este extremist, el trebuie dovedit în justiție ca atare, condamnat și scos în afara legii. Un partid care nu e în afara legii, care are în spate milioane de voturi și este în Parlamentul României, este un partid de care trebuie să ții cont și care are drepturi egale cu celelalte”, a declarat Antonescu.

Acesta atrage atenția că prin excluderea automată a AUR din sfera opțiunilor, electoratului nu i se mai lasă alternative reale.

„Îți rămân PNL-ul și PSD-ul, care nici ele nu se bucură de vreo popularitate. Ce ne rămâne nouă? Ce e bine să votăm?”, spune fostul candidat la alegerile prezidențiale.

În ceea ce privește sprijinul popular de care s-a bucurat Călin Georgescu, Antonescu afirmă că acesta nu trebuie tratat cu superficialitate.

„Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit. O mare parte din acest vot, ulterior transferat către George Simion, a venit din dorința exprimată de foarte mulți români, inclusiv din diaspora, de a avea mai multă personalitate și mai mult profil ca țară, în special în politică externă”, a mai spus Crin Antonescu.