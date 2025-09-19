Crin Antonescu: „Să ne hotărâm. Dacă AUR e un partid extremist, să fie dovedit în justiție și scos în afara legii” / ”Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit„
Fostul lider PNL și candidat la președinția României, Crin Antonescu, a comentat situația politică actuală, criticând discursul public axat pe eliminarea AUR din ecuația electorală, relatează Cluj24.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
El consideră că, atâta timp cât partidul lui George Simion nu este declarat ilegal, acesta trebuie tratat ca o opțiune politică legitimă, cu drepturi egale față de celelalte formațiuni.
„N-am nicio simpatie, sincer să fiu, pentru AUR. Sunt acolo persoane pe care le apreciez, dar partidul în sine nu e genul meu. Dar ar trebui să ne hotărâm o dată, să spunem că atâta vreme cât un partid este extremist, el trebuie dovedit în justiție ca atare, condamnat și scos în afara legii. Un partid care nu e în afara legii, care are în spate milioane de voturi și este în Parlamentul României, este un partid de care trebuie să ții cont și care are drepturi egale cu celelalte”, a declarat Antonescu.
Acesta atrage atenția că prin excluderea automată a AUR din sfera opțiunilor, electoratului nu i se mai lasă alternative reale.
„Îți rămân PNL-ul și PSD-ul, care nici ele nu se bucură de vreo popularitate. Ce ne rămâne nouă? Ce e bine să votăm?”, spune fostul candidat la alegerile prezidențiale.
În ceea ce privește sprijinul popular de care s-a bucurat Călin Georgescu, Antonescu afirmă că acesta nu trebuie tratat cu superficialitate.
„Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit. O mare parte din acest vot, ulterior transferat către George Simion, a venit din dorința exprimată de foarte mulți români, inclusiv din diaspora, de a avea mai multă personalitate și mai mult profil ca țară, în special în politică externă”, a mai spus Crin Antonescu.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.