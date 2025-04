Crin Antonescu: Partidele care guvernează azi România au multe datorii la români, la electorat român, la propriilor votanţi. O spun nu de la distanţă, nu pentru că am fost deoparte 10 ani, ci o spun perfect solidar cu ei

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat miercuri că partidele care guvernează azi România au multe datorii la români, la electorat român, la propriilor votanţi şi spune asta nu de la distanţă, nu pentru că a fost deoparte 10 ani, ci perfect solidar cu ei, ca unul care în timpul activităţii sale politice a făcut aceleaşi greşeli pe care le-au făcut şi ei în vremea din urmă, transmite News.ro.

”Cel mai puternic atac împotriva candidaturii mele şi implicit a susţinerii pe care partidele o fac acestei candidaturi, este aceea că e o candidatură a stagnării, că este o candidatură care nu vrea schimbare, că vrea să păstreze o aşezare pe care partide care au devenit antipatice foarte multor români, vor să o realizeze. Nu este adevărat. Programul meu, viziunea mea prezidenţială pentru următorii cinci ani, acceptată şi susţinută de coaliţia majoritară astăzi, nu este un program al stagnării, ci un program al schimbării”, a spus Crin Antonescu, la Târgu Mureş. El a arătat că stabilitatea nu înseamnă stagnare, nu înseamnă îngheţ, ci stabilitatea înseamnă o condiţie pentru ca schimbările cu adevărat necesare să fie făcute. ”Noi avem astăzi, slavă Domnului, o coaliţie majoritară care e formată din partidele care au guvernat România pe rând sau împreună vreme de 35 de ani. Dar toţi cei care sunt gata să câştige un profit electoral din critica demagogică sau justificată a acestor partide nu pot răspunde la întrebarea, dacă nu aceştia, dacă nu dumneavoastră, atunci cine? Este evident cine? Domnul Simion, doamna Şoşoacă, doamna Gavrilă. Punct. Alternativă nu avem.

Au vorbit alegătorii României. Da, partidele care guvernează azi România au multe datorii la români, la electorat român, la propriilor votanţi. O spun nu de la distanţă, nu pentru că am fost deoparte 10 ani, ci o spun perfect solidar cu ei, ca unul care în timpul activităţii mele politice am făcut aceleaşi greşeli pe care le-au făcut şi ei în vremea din urmă şi am făcut şi parte din lucrurile bune pe care le-au făcut”, a subliniat Antonescu. Candidatul coaliţiei a menţionat că ”nu suntem în situaţia de a alege răul cel mai mic”. ”Această coaliţie de guvernare, dumneavoastră, foarte mulţi în administraţie locală, în structuri guvernamentale, aţi făcut în mare parte ceea ce trebuia să faceţi ca oameni politici, ca oameni de administraţie, ca oameni de construcţie şi de leadership în comunităţi. România de astăzi este şi rezultatul muncii dumneavoastră şi România de astăzi înseamnă şi reuşită.

România de astăzi este mai europeană ca oricând, România de astăzi este mai civilizată ca oricând, România de astăzi are mai multe şanse ca oricând. Cu ce condiţie? Cu condiţia să fim lucizi, cu condiţia să fim critici, exigenţi, să putem construi din ce avem la îndemână”, a arătat Antonescu., El a vorbit şi despre elite, arătând că ”asta nu înseamnă că dispreţuieşte sau că nu îndrăgeşte omul de jos”. ”Iubesc omul de jos. Detest populismul, pentru că iubesc cu adevărat omul de jos. Ceea ce de fapt constat după tot acest timp, nu de la începutul campaniei, este că preşedintele, e bine să fie deştept, dar nu o să fie niciodată cel mai deştept dintre românii. E foarte bine să înţeleagă asta, să ştie asta. E bine să fie priceput, să aibă experienţă, să aibă abilităţi, să aibă tot ceea ce îi trebuie în mod clasic unui şef de stat, unui lider politic. Cred însă că cel mai important lucru este ca preşedintele să aibă valori, să recunoască şi să convoace, să provoace, să mobilizeze elitele ţării. Asta trebuie să facă preşedintele, mai mult decât ceilalţi politicieni. Asta este ce trebuie să facă preşedintele în numele tuturor cetăţerilor”, a subliniat Crin Antonescu în discurs.