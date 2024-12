Crin Antonescu afirmă că nu a votat, la primul tur al prezidenţialelor, cu Călin Georgescu, fără a preciza însă pe cine a pus ștampila

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu, propus de PSD, PNL şi UDMR drept candidat pentru Palatul Cotroceni, a declarat vineri seara, la Antena 3, că nu l-a votat pe Călin Georgescu la primul tur – anulat – al alegerilor prezidențiale din decembrie.

Crin Antonescu a votat, conform propriilor declaraţii, la o secţie de votare deschisă în afara României.

”Am votat, am votat în diaspora, sigur că da! Nu l-am votat pe Călin Georgescu, pot să vă spun că la Parlament, la Senat am votat cu PNL-ul, dar la Cameră (Camera Deputaţilor – n.r.) am votat cu UDMR-ul, ca să dau un vot util. Nu aveam listă PNL, după cum ştiţi o disfuncţie birocratică, sper, a făcut să nu avem listă acolo, să nu aibă o listă PNL-ul. Celelalte partide despre care eu credeam că ar fi bine să intre în Parlament nu aveau nevoie, se punea problema, la un grad de prezenţă mare, că UDMR-ul ar putea fi la limită şi, cum eu consider UDMR-ulm fără a fi maghiar în vreun fel, îl consider o formaţiune serioasă, poate chiar cea mai serioasă, la momentul la care vorbim, în peisajul politic românesc, i-am votat”, a afirmat Crin Antonescu, citat de news.ro.

Fostul preşedinte al PNL nu a dezvăluit numele candidatului pe care l-a votat la alegerile prezidenţiale.

Crin Antonescu a declarat că prima persoană cu care a discutat despre candidatura la Preşedinţie a fost preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

”Primul, propriu zis dintre cei trei lideri preşedinţi ai formaţiunilor (care a sunat pentru a discuta despre candidatură – n.r.), a fost, da, Kelemen Hunor. (…) El a fost primul care m-a întrebat dacă nu vreau să revăd nişte vechi prieteni. Eram la Bruxelles. Eu, toţi aceşti ani, departe de politică, în sensul activităţii politice, altfel totdeauna am urmărit cu interes, deci eu nu am avut, până în dimineaţa zilei de 25 noiembrie ideea că s-ar putea pune această problemă în legătură cu mine”, a afirmat Crin Antonescu.

Întrebat dacă este sigur ca va ajunge să fie candidatul oficial al celor trei formaţiuni politice, Crin Antonescu a răspuns că nu îşi pune problema în acest fel.

”Din acest moment, chiar dacă în interiorul partidelor pot să mai existe dezbateri, eu nu îmi pun această problemă, pentru că această propunere a venit din partea unor lideri de partid care sunt nişte oameni responsabili, care pot vorbi în numele partidelor lor. ( …) Din acest moment, ca să vă spun drept, nu mai e problema mea şi nici nu mă interesează. Pe mine mă interesează, în acest moment, că am acceptat să intru în această luptă, pentru că am ajuns şi eu la concluzia că România este la o răscruce, că pot oferi sau pot răspunde, în varianta mea, unei nevoi şi unei aşteptări pe care o parte semnificativă a electoratului român o are. (…) Apar nişte aspecte logistice, în sensul că eu nu am angajat o candidatură independentă în sensul nesusţinerii de către un partid, pentru că nu am capacitatea nici financiară, nici logistică de a strânge semnături şamd. Eu voi angaja o candidatură independentă în sensul că nu voi mai fi membru al Partidului Naţional Liberal şi voi avea un raport cu aceste trei partide care va fi foarte limpede, este deja foarte limpede”, a adăugat Crin Antonescu.

El mai spune că viitoarea sa candidatură este ”un lucru pe deplin asumat” în ceea ce îl priveşte. Fostul lider al PNL mai spune că a avut o singură întâlnire cu liderii celor trei formaţiuni, în dimineaţa zilei de 22 decembrie.

Întrebat în legătură cu şansele sale, Crin Antonescu a răspuns că nu se angajează în lupte politice, oricât de dificile, în care crede că nu ar avea şanse de câştig.

Crin Antonescu: „O relație bună cu Donald Trump reprezintă o datorie și un beneficiu pentru România”

Crin Antonescu s-a pronunțat în favoarea unei relații bune între viitorul președinte al României și viitorul lider de la Casa Albă, dar a ridiculizat tentativele unor politicieni autohtoni de a răspândi zvonuri privind pretinsele lor relații și pretinsul sprijin din partea unor persoane din anturajul lui Donald Trump, potrivit site-ului antena3.ro.

„Eu am fost unul dintre puținii care, în public, într-un talkshow, am spus că, dacă aș fi american, aș vota cu (Donald) Trump, chiar dacă nu sunt un fan, un entuziast ș.a.m.d. Am exprimat o părere: dacă aș fi fost american acum, atât cât înțeleg eu că se întâmplă în America, pentru că totuși nu-s american și nu trăiesc acolo, aș vota cu Trump.

Asta nu mă face pe mine, ca om implicat acum în politica din România, sau, mâine, președinte al României, să încerc în cursul campaniei, sau după aceea, să câștig un favor personal al lui Trump.

O relație bună cu președintele Statelor Unite ale Americii, indiferent cine este el și cu atât mai mult Donald Trump, care va fi, cel puțin la început, unul din cei mai puternici președinți pe care America i-a avut vreodată, cel puțin pe timpul vieții noastre, evident că este o datorie a viitorului președinte al României și un beneficiu pentru România”, a spus el.