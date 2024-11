„Cred că Nadal este pregătit să joace”, spune căpitanul echipei Spaniei, David Ferrer, despre participarea tenismenului la Cupa Davis

Căpitanul echipei Spaniei, David Ferrer, este încrezător că Rafael Nadal va fi apt să participe la faza finală a Cupei Davis, la Malaga, relatează Le Figaro, citat de News.ro.

Nadal a participat la turneul demonstrativ de la Riad la jumătatea lunii octombrie, în Arabia Saudită. El a fost învins de Carlos Alcaraz cu 6-3, 6-3, apoi de Novak Djokovici cu 6-2, 7-6. Ultima sa apariţie la nivel profesionist va fi în faza finală a Cupei Davis, la Malaga (19-24 noiembrie).

„Am multă încredere în Rafa pentru că am fost alături de el toată cariera mea şi ştiu cât de sincer este. Din ce am vorbit cu el, cred că este pregătit să joace. S-a antrenat. Am vorbit cu Rafa miercuri şi, de asemenea, sunt în contact permanent cu antrenorul său Carlos Moya şi cu agentul său Carlos Costa.

Ei mă informează zilnic. Voi lua o decizie la Malaga, când voi vedea cum se antrenează. Dar va fi la fel şi pentru ceilalţi jucători. Dacă Nadal se antrenează la un nivel bun şi este apt din punct de vedere fizic, el este o alternativă, bineînţeles că este”, a declarat David Ferrer pentru Marca.

Spania va înfrunta echipa Ţărilor de Jos în sferturile fazei finale a Cupei Davis. Dacă se va impune, va juca apoi împotriva câştigătoarei meciului Germania – Canada.