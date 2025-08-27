Cory Henry concertează la București pe 29 noiembrie 2025 (Parteneriat)

Pe 29 noiembrie, publicul din București are șansa să trăiască o experiență muzicală de excepție: Cory Henry, câștigător a trei premii Grammy și unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, va urca pe scena Sălii Radio. Concertul este organizat de Emagic, iar biletele sunt disponibile la tickets.emagic.ro și pe iaBilet.ro.

Cory Henry s-a făcut remarcat prin modul unic în care îmbină jazz, funk, gospel, R&B și soul într-un sunet personal și recognoscibil. Originar din Brooklyn, a început să cânte la pian și orgă de la o vârstă fragedă și a urcat pentru prima dată pe scena Apollo Theater la doar 6 ani. Ulterior, a devenit cunoscut în întreaga lume ca membru al trupei Snarky Puppy, cu care a câștigat mai multe premii Grammy, înainte de a-și construi o carieră solo impresionantă.

În 2024, artistul a lansat Church, un album de gospel emoționant, cu profunde rădăcini personale, pentru care a primit premiul Grammy în 2025 la categoria Best Roots Gospel Album. Discul include colaborări cu nume importante precum Eric Gales, Raphael Saadiq, Donnie McClurkin, Kierra Sheard și Kim Burrell și a fost inspirat de moștenirea muzicală a familiei sale, incluzând contribuții speciale ale bunicii sale. Impactul și povestea acestui album au fost surprinse și într-un documentar difuzat de PBS, care explorează viața și procesul său creativ.

Versatilitatea lui Cory Henry este confirmată și de alte premii Grammy obținute anterior: pentru colaborarea cu artista spaniolă Rosalía în 2023 și pentru contribuția sa la albumul „Donda” semnat de Kanye West. Artistul a lucrat, de-a lungul timpului, cu nume de referință din muzică, precum Bruce Springsteen, Imagine Dragons, Stevie Wonder și alții, consolidându-și statutul de muzician complet și polivalent.

De la debutul solo din 2018 cu albumul Art of Love, Cory Henry a continuat cu proiecte apreciate internațional: Something to Say (nominalizat la Grammy în 2022 la categoria Best Progressive R&B Album), Operation Funk(2023) și Live at the Piano (nominalizat în 2024). În același an, în timpul turneului alături de Stevie Wonder, a înregistrat albumul de sărbători A Wonderful Holiday, realizat împreună cu membri ai trupei acestuia. Tot în 2024, Cory a apărut ca invitat special la Coachella alături de Jon Batiste și a fost prezent atât în filmul Saturday Night, cât și în documentarul „Little Richard: I Am Everything”.

Concertul de la București va fi o întâlnire cu un muzician excepțional, un artist care îmbină moștenirea gospelului cu sonorități moderne și care reușește să inspire generații întregi prin pasiunea și inovația sa.