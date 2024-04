Corina Crețu și-a anunțat retragerea din politică: ”Plec cu conștiința împăcată, știu că am adus în România peste 12 miliarde de euro” / A fost comisar european, vicepreședintele Parlamentului European, consiliera președintelui Ion Iliescu

Corina Crețu, actual europarlamentar, și-a anunțat vineri retragerea din politică în timpul unei conferințe organizate la București de G4Media și Economedia. Ea anunțase încă din luna martie că demisionează din partidul Pro România din cauza alianței anunțate la acel moment cu partidul extremist AUR.

”Nu mai candidez pentru Parlamentul European, mă retrag din politică. Chiar plec cu conștiința împăcată, mi-am făcut treaba, știu că am adus în România peste 12 miliarde de euro. Doar în ultimii 3 ani am avut 37 de rapoarte în Parlamentul European. Unul din ele a fost legat de PNRR, când Comisia Europeană propusese ca banii din PNRR să poată fi cheltuiți doar până în 2025. Dar colegii au fost de acord cu propunerea mea și am convins Comisia și Consiliul ca termenul limită să fie decembrie 2026”, a spus Corina Crețu în conferința organizată de G4Media și Economedia.

”Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul din ultimii ani. E ultima mea apariție publică în calitate de parlamentar european”, a mai spus Corina Crețu.

Corina Crețu a fost comisar european pentru dezvoltare regională în perioada 2014-2019, calitate în care a gestionat toate fondurile europene acordate de UE statelor membre, printre care și România. A avut o colaborare foarte bună cu președintele de la acel moment al Comisiei Europene, Jean-Claude Jucker.

Ea a fost și vicepreşedinte al Parlamentului European pentru jumătate de an în 2014.

În anii 90, Corina Crețu a fost consilier al președintelui Ion Iliescu și purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale.

VIDEO de la 1.31.00 (1 oră și 31 de minute):