Copil electrocutat în centrul oraşului Vaslui / Prima ipoteză este că a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal

Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal, transmite News.ro.

Un echipaj medical intervine, marţi seară, în zona centrală a municipiului Vaslui, în urma unui apel potrivit căruia un băieţel de un an şi jumătate s-a electrocutat.

Incidentul s-a petrecut lângă statuia amplasată în centrul oraşului

”Se pare că (băieţelul s-a electrocutat – n.r.) de la iluminatul stradal”, informează reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

Conform datelor primite de echipajul medical, copilul este inconştient.