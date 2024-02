Copiii ucraineni care și-au pierdut părinții în război se vor adresa Consiliului de Securitate al ONU, la doi ani de la invazia rusă / Peste 500 de copii au fost uciși în conflict, conform Kievului

Un mic grup de copii ucraineni supraviețuitori ai războiului se va adresa vineri într-o sesiune privată a Consiliului de Securitate al ONU, în cadrul unui efort al Kievului de a le reaminti americanilor costurile umane ale unui conflict din ce în ce mai afectat de politica internă a SUA, transmite The Guardian.

Printre cei care urmează să se adreseze organismului ONU, o etapă a unei vizite mai ample în SUA, se numără Kira, 14 ani, și Ilya, 11 ani, din orașul asediat Mariupol, iar speranța este că poveștile lor personale vor rezona cu republicanii într-un moment în care un pachet de ajutor militar pentru Ucraina este blocat în Camera Reprezentanților.

„Stăteam în stația de autobuz la ora 6 dimineața, așteptând să merg la școală, când am început să aud câteva explozii. Atunci mi-am dat seama că începuse războiul”, a declarat Kira pentru The Guardian înainte de călătoria sa la New York, care va fi urmată de o vizită la Washington.

Pierderea inocenței din copilărie a Kirei a fost imediată. Ea a petrecut aproximativ o lună adăpostindu-se, ascunzându-se în case, subsoluri și, la un moment dat, într-o biserică, în timp ce Mariupol era bombardat, iar hrana, apa și electricitatea lipseau cu desăvârșire.

La început a fugit la bunicul ei, apoi împreună cu tatăl ei, Evhen Obedinskyi, într-un „cartier zgomotos”, a spus Kira, unde „timp de aproximativ o săptămână și jumătate, exploziile se auzeau din ce în ce mai mult”. În cele din urmă s-a ajuns la punctul în care au simțit că trebuie să fugă – doar pentru ca dezastrul să lovească.

Evhen a fost ucis și, pentru „rușii trăgeau în ferestre”, Kira și familia cu care era împreună au fost nevoiți să-i lase trupul în urmă, fugind să se ascundă într-o pivniță, unde puteau să mai reziste o vreme.

După câteva săptămâni disperate, fata, membrii familiei prietenei tatălui ei și alte câteva familii au încercat în cele din urmă să fugă din Mariupol. Ea își amintește că li s-a spus că li se va da ciocolată dacă vor ieși din oraș, dar în schimb au fost interceptați și capturați de separatiștii pro-ruși.

Un copil în vârstă de cinci ani din grup a fost grav rănit în timpul capturării. Kira își amintește că „a avut loc o explozie” și a ajuns în cele din urmă într-un spital din Donețkul ocupat, de unde spune că rușii i-au spus că va fi trimisă la un orfelinat dacă rudele ei din Ucraina nu vor putea trece liniile de demarcație pentru a o lua.

Tatăl lui Yevhen, Oleksander Oberdinskyi, a aflat unde se află nepoata sa și s-a angajat într-o bătălie de două luni pentru a o aduce înapoi în Ucraina, ceea ce a presupus ca el să facă o călătorie periculoasă până la Donețk pentru a reuși să o salveze.

Procurorul general al Ucrainei estimează că 528 de copii au fost uciși de când a început invazia la scară largă, în urmă cu aproape doi ani, iar 2.134 sunt dați dispăruți. Se crede că alți 19.500 au fost răpiți și duși în Rusia, iar unii dintre ei au fost reeducați cu forța cu o „educație patriotică și militară pro-rusă”, potrivit unui raport american.

Curtea penală internațională de la Haga a emis mandate de arestare pe numele lui Vladimir Putin și al comisarului rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, în martie 2023, argumentând că există motive pentru a suspecta că sunt responsabili de „deportarea ilegală” a mii de copii.