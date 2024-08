Controale ale Poliţiei rutiere în Capitală – 66 de amenzi în valoare de 49.000 de lei, 8 infracţiuni la regimul rutier constatate, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, 16 permise reţinute

Poliţia rutieră a aplicat, în urma controalelor desfăşurate în Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 66 de amenzi în valoare de 49.000 de lei, a constata 8 infracţiuni la regimul rutier, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, şi a reţinut 16 permise de conducere, inclusiv pentru conducere pentru contrasens, transmite News.ro.

”În noaptea de 24/25 august a.c., poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat în mai multe zone de interes operativ aflate pe raza de competenţă în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie produse pe fondul conducerii vehiculelor de către persoane aflate sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive. Totodată, controale poliţiştilor au vizat şi verificarea vehiculelor care nu corespund normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei. În urma controalelor efectuate, poliţiştii rutieri au aplicat 66 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 49.000 de lei şi au constatat 8 infracţiuni la regimul rutier, după cum urmează: 5 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa substanţelor psihoactive; 2 pentru conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat; 1 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului”, anunţă duminică dimineaţă Brigada de Poliţie Rutieră.

De asemenea, au fost reţinute 16 permise de conducere: 7 pentru infracţiunile la regimul circulaţiei pe drumurile publice; 2 pentru conducere sub influenţa alcoolului (contravenţie); 3 pentru nerespectarea culorii roşu a semaforului electric; 1 pentru neacordare de prioritate de trecere pietonilor; 1 pentru nerespectarea semnalului poliţistului rutier; 1 pentru depăşirea regimului legal de viteză; 1 pentru circulaţie pe sensul opus.

Totodată, au fost reţinute 12 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constatate şi 6 seturi de plăcuţe cu numărul de înmatriculare.

Poliţiştii prezintă câteva dintre cazurile întâlnite în timpul controalelor.

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din sectorul 3 al Capitalei sub influenţa substanţelor psihoactive, fiind implicat totodată şi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat doar pagube materiale.

De asemenea, un tânăr în vârstă de 21 de ani a condus o motocicletă pe o stradă din sectorul 3 al Capitalei sub influenţa substanţelor psihoactive, iar un bărbat în vârstă de 33 de ani a condus o motocicletă pe o stradă din acelaşi sector,i iar în urma controlului efectuat de poliţişti împreună cu inspectorii RAR s -a constatat că avea modificări neomologate la sistemul de evacuare a normelor.

Conducătorul motocicletei a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 660 lei, fiindu-i reţinute şi certificatul de înmatriculare şi plăcuţa cu numărul de înmatriculare, până la remedierea deficienţelor tehnice.