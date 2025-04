Consiliul Județean Maramureș cere bani de la guvern pentru Salvamont / ”Avem nevoie de sprijin și de ajutor pentru ca astfel de instituții care funcționează foarte bine” / Au fost salvați 153 de cetățeni ucraineni din munți, în 2024

În ultima ședință a consiliului județean, președintele Consiliulșui Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a cerut bani de la guvern pentru Serviciul Public Județean Salvamont, care, prin acțiunile sale ”a ajuns să pună județul nostru pe harta mondială”, scrie Graiul.ro.

”Serviciul Salvamont operează până la urmă pentru toți cei care ne trec pragul: pentru turiști, pentru oamenii care ne trec pragul județului, pentru ucrainenii care se află într-o situație dificilă, care trec granița și care au nevoie de ajutor. Acest serviciu ar trebui să beneficieze de subvenții și de la bugetul național, de la Guvernul României. Nu se întâmplă în acest moment. De aceea, cred că trebuie să popularizăm cât de mult activitatea serviciului și pentru a-i conștientiza și pe cei de la București, pentru că avem nevoie de sprijin și de ajutor pentru ca astfel de instituții care funcționează foarte bine, cu multe felicitări și aplauze pentru felul în care-și gestionează activitatea zilnic, avem nevoie de mai mult sprijin. Sprijin pentru a crește numărul celor care lucrează în acest serviciu, avem nevoie de mai multe zone care să fie acoperite de salvamont, avem nevoie de sprijin financiar”, a declarat președintele Gabriel Zetea.

În 2024, Salvamont Maramureș a desfășurat 71 de acțiuni de salvare în munți, în urma cărora au fost salvați 153 de cetățeni ucraineni.

”Anul trecut am avut 360 de intervenții în Maramureș, adică una pe zi aproape, în care au fost salvate 477 de persoane în județul Maramureș, și am avut 71 de intervenții în zona Munților Maramureșului, în care am salvat 153 de cetățeni ucraineni. Este tragic ceea ce se întâmplă în țara vecină”, a afirmat Dan Benga, șef serviciu Salvamont Maramureș.