Consiliul Județean Alba a dat startul lucrărilor la „Drumul Mănăstirilor”, rută care va accesa o zonă cu potențial turistic / Investiție de 30 de milioane de euro din bani europeni

Consiliul Județean Alba a emis ordinul de începere a lucrărilor pe Drumul Județean 750 C – cunoscut ca „Drumul Mănăstirilor” – și a predat oficial amplasamentul către constructor.

Autoritățile din Alba încearcă, prin acest drum, să pună în valoare o nouă zonă turistică din județul Alba. Este vorba despre zona mănăstirilor care se regăsesc de-a lungul unui traseu care pornește de la Sălciua și intersectează Transapuseana, la Ponor.

Drumul urmează să fie asfaltat și lărgit, va avea stații de autobuz și piste de bicicletă.

„Echipele de muncitori au început munca efectivă. Constructorul care a câștigat licitația pentru ambele loturi este SC Elis Pavaje SRL. Valoarea proiectului este de 30 de milioane de euro”, a precizat vicepreședintele CJ Alba, Marius Hațegan.

Traseul are o lungime de 40 de kilometri și leagă localitățile Sălciua, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Stremț și Teiuș (până la DN1).

Investiția este finanțată în procent de 95% din bani europeni prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2024, restul de 5% fiind o finanțare de la bugetul local al județului.

Lucrările prevăd asigurarea stabilității corpului drumului prin ziduri de sprijin de greutate, consolidări cu piloți forați și anrocamente, dar și montarea de plase de protecție pe versanții cu risc de derocare. În prezent, drumul este neasfaltat.

Potrivit lui Hațegan, o componentă importantă a proiectului o constituie construcția a trei poduri noi: la km 43+520, unde va fi înlocuit podul existent, la km 32+270, peste râul Geoagiu, și la km 10+306, peste Valea Bucurului. În plus, vor fi înlocuite podețele transversale degradate.

Constructorul Elis Pavaje are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor.