Consilierii locali din Arad au aprobat preluarea a 35.000 de tone de deşeuri pe an din judeţul Timiş

Consilierii municipali din Arad au aprobat, vineri, ca la groapa de gunoi a oraşului să fie aduse până la 35.000 de tone de deşeuri pe an din Timiş, pentru că în judeţul vecin există o problemă privind capacitatea de depozitare şi se lucrează la extinderea acesteia, transmite Agerpres.

Depozitul ecologic de deşeuri din Arad va prelua deşeuri din judeţul vecin la aceleaşi tarife practicate şi pentru municipalitatea arădeană.

„A fost o solicitare din partea Consiliului Judeţean Timiş care, punctual şi pe un interval de timp, are o problemă cu depozitarea gunoaielor. De-a lungul timpului, administrativ, Aradul a fost solidar şi cu alte judeţe, s-au adus (deşeuri – n.r.) şi de la Baia Mare, s-au mai adus din Caraş, de fiecare dată cu o limită în tone şi în timp. Cred că este un mod de a ne arăta solidaritatea administrativă fără a exagera, nu ne îngropăm în gunoaie, Aradul are o groapă de gunoi foarte mare, mai are loc pentru mai multe celule, s-au şi construit câteva noi”, a declarat primarul Aradului, Călin Bibarţ, la finalul şedinţei Consiliului Local Municipal.

El a precizat că în Timiş se măreşte capacitatea de depozitare şi lucrările ar putea fi finalizate într-un an, iar dacă va fi cazul şi Aradul ar putea depozita deşeuri, în viitor, în judeţul vecin.

Solicitarea a fost făcută de Consiliul Judeţean Timiş în 10 iunie, printr-o adresă transmisă Primăriei Arad, în care se arată că „există o necesitate temporară, generată de factori obiectivi care afectează capacitatea de tratare şi depozitare a deşeurilor în infrastructura existentă din judeţul Timiş”.