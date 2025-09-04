Congresmeni republicani au înființat o comisie care să „ancheteze” luarea cu asalt a Capitoliului
Aleşii republicani din Congresul american au înfiinţat prin vot o Comisie care să ”ancheteze” cu privire la evenimentele de la 6 ianuarie 2021, cu voinţa de a contracara versiunea părtinitoare – în opinia lor – a democraţilor despre luarea cu asalt a Capitoliului de către susţinători ai lui Donald Trump, relatează AFP, citată de News.ro.
La câteva săptămâni după alegerile prezidenţiale din 2020, sute de susţinători ai lui Donald Trump – încinşi de acuzaţii fără fundament de fraude electorale – au luat cu asalt Capitoliul, la Washington, cu scopul de a împiedica certificarea victoriei adevrsarului acestuia Joe Biden.
Atacul a şocat Statele Unite şi lumea şi a condus la peste 1.270 de condamnări ale unor participanţi.
Republicanii, majoritari în Camera Reprezenanţilor, au adoptat miercuri această rezoluţie care prevede înfiinţarea acestui nou panel.
O primă Comisie de anchetă parlamentară a publicat un raport la aproape doi ani după atac.
Ea a fost înfiinţată pe când democraţii erau majoritari în Cameră.
Ea a recomandat urmăriri penale împotriva fostului preşedinte, la acel moment, cu privire la un apel la insurecţie şi complot împotriva statului.
Însă miliardarul republican nu a fost deranjat de către justiţie şi şi-a continuat revenirea în prim-planul scenei poltiice.
După revenirea lui Trump la Casa Albă şi cu un Congres care-i susţine cauza, această nouă Comisie se vrea un răspuns primeia, pe care republicanii au denunţat-o ca fiind prea partizană.
Ea urmează să fie condusă de către Barry Loudermilk, un reprezentant republican din Georgia (sud-est), un trumpist fervent.
Într-una dintre primele decizii după ce a fost învestit, în ianuarie, Donald Trump a graţiat toţi participanţii la luarea cu asalt a Capitoliului, evocând o ”gravă nedreptate naţională”.
Republicanul, în vârstă de 79 de ani, a minimalizat cu regularitate gravitatea atacului, descriind această dată drept o ”zi de dragoste” şi o ”revărsare de afecţiune” faţă de el.
