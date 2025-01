Conflictele armate, riscurile de mediu şi dezinformare – principalele ameninţări la nivel mondial, în 2025, arată un raport al Global Risks Report

Conflictele între state, riscurile de mediu şi dezinformarea sunt principalele ameninţări pe termen scurt la nivel mondial, conform celei de-a 20-a ediţii a Global Risks Report, publicaţia World Economic Forum.

Datele publicate miercuri arată că aproape un sfert dintre respondenţi au menţionat conflictul armat drept cea mai gravă ameninţare a anului 2025, în timp ce dezinformarea şi manipularea se menţin printre cele mai mari riscuri pe termen scurt pentru al doilea an consecutiv. Alte riscuri importante pe termen scurt includ evenimentele meteorologice extreme, polarizarea socială, spionajul şi războiul cibernetic, transmite Agerpres.

De asemenea, riscurile de mediu domină perspectiva pe termen lung, clasamentele pentru următorii 10 ani fiind conduse de evenimente meteorologice extreme, pierderea biodiversităţii şi colapsul ecosistemelor, schimbări critice ale sistemelor terestre şi deficitul de resurse naturale.

Totodată, poluarea, al cincilea risc de mediu în Top 10, este percepută şi ca un risc major pe termen scurt. În acelaşi timp, clasarea sa pe locul şase pe termen scurt reflectă recunoaşterea în creştere a impactului grav asupra sănătăţii şi ecosistemelor cauzat de o gamă largă de poluanţi din aer, apă şi sol. În ansamblu, evenimentele meteorologice extreme sunt evidenţiate ca riscuri imediate, pe termen scurt şi lung.

Pe termen lung, riscurile tehnologice legate de dezinformare, manipulare şi efecte negative din utilizarea tehnologiilor AI completează acest peisaj sumbru.

Raportul de specialitate, bazat pe opiniile a peste 900 de experţi în riscuri globale, factori de decizie şi lideri din mediul de afaceri, oferă o perspectivă sumbră asupra deceniului următor.

Astfel, respondenţii sunt mult mai puţin optimişti cu privire la perspectivele globale pe termen lung comparativ cu cele pe termen scurt. Aproape două treimi anticipează un peisaj global turbulent sau tumultuos până în 2035, cauzat în special de intensificarea provocărilor de mediu, tehnologice şi sociale.

Peste jumătate dintre respondenţi aşteaptă instabilitate într-un interval de doi ani, reflectând clivajul extins în zona cooperării internaţionale. Previziunile pe termen lung indică provocări şi mai mari, pe măsură ce mecanismele de cooperare se confruntă cu presiuni tot mai mari. Riscurile sociale precum inegalitatea şi polarizarea socială apar proeminent atât în clasamentele riscurilor pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Creşterea preocupărilor legate de activităţile economice ilicite, datoriile tot mai mari şi concentrarea resurselor strategice evidenţiază vulnerabilităţi care ar putea destabiliza economia globală în anii următori. Toate aceste probleme riscă să accentueze instabilitatea internă şi să erodeze încrederea în guvernanţă, complicând şi mai mult eforturile de abordare a provocărilor globale.

Potrivit sursei citate, toate cele 33 de riscuri incluse în clasament înregistrează o creştere a severităţii pe termen lung, reflectând preocupările respondenţilor cu privire la frecvenţa sau intensitatea mai ridicată a acestor riscuri pe măsură ce deceniul următor se desfăşoară.

Pe măsură ce decalajele se adâncesc şi fragmentarea remodelează peisajele geopolitice şi economice, necesitatea unei cooperări globale eficiente este mai urgentă ca niciodată. Totuşi, cu 64% dintre experţi anticipând o ordine globală fragmentată marcată de competiţia între puteri mari şi mijlocii, multilateralismul se confruntă cu presiuni semnificative.

„Deceniul următor reprezintă un moment crucial pentru liderii globali de a naviga printre riscuri complexe şi interconectate şi de a aborda limitările structurilor de guvernanţă existente. Pentru a preveni o spirală descendentă a instabilităţii – şi pentru a reconstrui încrederea, a spori rezilienţa şi a asigura un viitor durabil şi incluziv pentru toţi – naţiunile trebuie să prioritizeze dialogul, să întărească legăturile internaţionale şi să creeze condiţii pentru o colaborare reînnoită”, se menţionează în document.

Global Risks Report este publicaţia emblematică a World Economic Forum dedicată riscurilor globale, aflată acum la cea de-a 20-a ediţie. Produs de Global Risks Initiative în cadrul World Economic Forum, raportul valorifică perspectivele oferite de Global Risks Perception Survey, care reuneşte opiniile a peste 900 de lideri globali din mediul de afaceri, guvernamental, academic şi societatea civilă.

Reuniunea Anuală 2025 a World Economic Forum, care se va desfăşura la Davos-Klosters în perioada 20-24 ianuarie, va reuni lideri globali sub tema „Collaboration for the Intelligent Age”.