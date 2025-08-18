Donald Trump nu exclude trimiterea de trupe americane pentru menținerea păcii în Ucraina / Trump și liderii europeni încă analizează garanțiile de securitate pentru Ucraina
Președintele Statele Unite ale Americii, Donald Trump, nu a exclus imediat trimiterea trupelor americane în Ucraina pentru menținerea unei eventuale păci, notează CNN, care subliniază este o evoluție semnificativă. Trump a făcut aceste declarații în onferința de presă susținută împreună cu Volodimir Zelenski în Biroul Oval.
Rolul SUA în așa-numitele garanții de securitate pentru Ucraina se află în centrul discuțiilor de astăzi de la Casa Albă.
Trump a declarat că problema va fi discutată mai târziu astăzi cu alți lideri europeni și a sugerat că ar putea exista în curând informații suplimentare pe această temă.
Chiar dacă a afirmat că țările europene vor prelua inițiativa în ceea ce privește garanțiile de securitate, deschiderea sa aparentă față de trimiterea trupelor americane – „Va fi nevoie de mult ajutor”, a spus el – reprezintă o evoluție nouă.
Trump a fost ales în parte pe baza promisiunii de a ține trupele americane departe de conflictele străine, iar chiar și unii membri ai propriei sale administrații au pledat pentru o reducere semnificativă a rolului SUA în războiul din Ucraina.
Desigur, Trump nu s-a angajat la nimic în declarațiile sale, mai notează CNN. Dar faptul că nu a exclus această opțiune ar putea semnala o schimbare de abordare, în contextul în care el caută să pună capăt războiului.
Președintele Donald Trump a declarat joi că oferirea de garanții de securitate Ucrainei este încă în discuție între SUA și aliații săi din NATO.
„Vom discuta astăzi despre acest lucru, dar le vom oferi o protecție foarte bună, o securitate foarte bună”, a spus Trump.
Aceste condiții de securitate ar putea reprezenta un compromis menit să protejeze Ucraina fără a permite națiunii să adere la NATO – un pas pe care Rusia a avertizat de mult că nu îl va accepta.
Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a descris anterior astfel de garanții ca „protecții similare articolului 5”, care ar fi similare cu cele acordate țărilor membre NATO.
