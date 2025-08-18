Ministrul Economiei: În viteza asta printre”pachete de măsuri” nu trebuie să îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe

Cei de la care vrem să strângem taxe nu trebuie sufocaţi şi nu trebuie să mai ocolim eliminarea privilegiilor, iar aceste două lucruri nu trebuie uitate în viteza asta printre „pachete de măsuri”, consideră ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, transmite Agerpres.

„În viteza asta printre „pachete de măsuri” – 1, 2, 3, x – nu trebuie să uităm două lucruri: să nu îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe şi să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor, indiferent ce nume şi forme au luat în ani de zile”, a scris ministrul, luni aeara, pe pagina sa de facebook.

Potrivit acestuia, proiectul lansat de curând în dezbatere publică de SGG pentru modificarea legii prin care sunt selectaţi cei din companiile de stat este necesar, dar nu face mare lucru în forma actuală, „ci betonează şi mai tare betonul proaspăt turnat înaintea formării acestei coaliţii”.

„Ei bine, aici trebuie să discutăm politic, în Coaliţie, după ce tragem fiecare aer în piept. Eu, cel puţin, am o listă cu propuneri pe care am s-o transmit în şedinţele de coaliţie, când acestea se vor relua. Azi n-a fost să fie, dar lucrurile bune se fac cu răbdare şi consecvenţă”, a subliniat ministrul.

În plus, în opinia sa, creativitatea şi stimularea afacerilor mici nu pot fi limitate printr-o sumă de bani sub pretextul că astfel se elimină firmele-fantomă care atârnă în statul român.

„8.000 de lei, noua valoare propusă ca prag minim pentru capitalul social al unei firme, e o treaptă cam bruscă şi e datoria mea, ca ministru al Economiei, să am grijă să nu se transforme într-un zid pentru antreprenori. Îi înţeleg raţiunea, dar e un filtru prea grosolan pentru problema pe care vrea să o rezolve. Sunt pedepsite prea multe iniţiative oneste pentru câteva firme-fantomă. Da, problema trebuie reolvată, dar cu o granularitate mai fină, nu ridicând brusc un astfel de zid pentru toată lumea. Şi pentru asta e nevoie de discuţie la masa Coaliţiei”, a tranmis Miruţă.

El a explicat că antreprenoriatul e un parteneriat: statul trebuie să fie corect şi transparent, iar cetăţeanul care porneşte la drum să fie serios şi responsabil.

„Asta înseamnă respect reciproc, nu taxe descurajante. Înţeleg diferenţele de viziune în politica publică dintr-o astfel de Coaliţie. Sunt legitime. Dar înţelept este să te aşezi la masă şi să aduci argumente raţionale. În final, asta înseamnă politică de calitate şi încredere în faţa alegătorilor fiecăruia”, a punctat ministrul Economiei.