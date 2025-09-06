Conferință pseudoștiințifică la Brașov intitulată ”COVID-19 & Convergența Bio-Digitală” / Reacții ferme din partea Colegiului Medicilor
În cursul zilei de sâmbătă, la Brașov, are loc o așa-zisă „conferință” intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, prezentată drept un eveniment interdisciplinar, relatează site-ul știrileprotv.ro
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
În realitate, manifestarea a fost calificată de către comunitatea medicală drept o adunare pseudoștiințifică, în contradicție cu principiile medicinei bazate pe dovezi și cu normele profesiei medicale. Departamentul Profesional, Științific și Învățământ al CMR a reacționat rapid, subliniind gravitatea situației: „Ne delimităm FERM de această” pseudo-științifică conferință”, ea NEFIIND creditată și neputând fi creditată de CMR, fiind în afara medicinei bazate pe dovezi, PRINCIPIU DE BAZĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ.”
„Conferința” a fost transmisă live pe mai multe pltatforme, iar Colegiului Medicilor din România sesizează CNA.
Citește integral pe știrileprotv.ro
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Un bărbat din Brașov a fost arestat preventiv pentru ultraj judiciar, după ce a lovit un avocat, reproşându-i că nu l-a reprezentat „corespunzător”
Trafic restricţionat pe DN 1, în judeţul Braşov, după ce vehiculele dintr-un convoi militar au atins partea superioară a unui pod / Nu sunt victime / Aglomeraţie şi în alte zone ale DN 1
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.