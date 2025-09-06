Conferință pseudoștiințifică la Brașov intitulată ”COVID-19 & Convergența Bio-Digitală” / Reacții ferme din partea Colegiului Medicilor

În cursul zilei de sâmbătă, la Brașov, are loc o așa-zisă „conferință” intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, prezentată drept un eveniment interdisciplinar, relatează site-ul știrileprotv.ro

În realitate, manifestarea a fost calificată de către comunitatea medicală drept o adunare pseudoștiințifică, în contradicție cu principiile medicinei bazate pe dovezi și cu normele profesiei medicale. Departamentul Profesional, Științific și Învățământ al CMR a reacționat rapid, subliniind gravitatea situației: „Ne delimităm FERM de această” pseudo-științifică conferință”, ea NEFIIND creditată și neputând fi creditată de CMR, fiind în afara medicinei bazate pe dovezi, PRINCIPIU DE BAZĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ.”

„Conferința” a fost transmisă live pe mai multe pltatforme, iar Colegiului Medicilor din România sesizează CNA.

