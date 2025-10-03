Conectarea Poloniei la oleoductul NATO va costa 5,5 miliarde de dolari / Rețeaua are rolul de-a simplifica aprovizionarea cu carburanţi a trupelor în eventualitatea unui război

Oficialii polonezi au anunţat vineri că planurile lor referitoare la legarea ţării la o reţea de conducte NATO, care este destinată să simplifice aprovizionarea cu carburanţi a trupelor în eventualitatea unui război, ar urma să coste 20 de miliarde de zloţi (5,5 miliarde de dolari), transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Anterior, Ministerul polonez al Apărării şi operatorul polonez de conducte PERN au semnat un acord preliminar pentru a extinde reţeaua naţională de conducte până la conectarea cu sistemul NATO.

„Vorbim de construirea unor conducte pe o distanţă de 300 de kilometri…vorbim de una dintre cele mai mari investiţii în securitatea statului polonez din ultimii 30 de ani”, a declarat ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk.

Polonia este interesată de mult timp să se lege la Sistemul de conducte din Europa Centrală (CEPS) al NATO, care datează din perioada Războiului Rece şi este este o reţea de conducte care transportă combustibil pentru avioane, benzină, motorină şi nafta în Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg şi Ţările de Jos.

Subiectul a devenit unul de importanţă acută pentru ţările NATO de pe flancul estic, după invazia rusească din Ucraina şi, mai recent, după incursiunile dronelor.

NATO a alocat Poloniei 60 de milioane de zloţi pentru a derula acest proiect, care potrivit estimărilor ar urma să aibă nevoie de câţiva ani până la finalizare.

„La nivelul NATO, a fost luată decizia cu privire la faza de planificare şi design a acestei investiţii”, a spus Tomczyk.

Sistemul de conducte din Europa Centrală (CEPS), creat de NATO la sfârşitul anilor 1950, alimentează în prezent cu combustibil şi aeroporturile civile din Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt, Luxemburg şi Zurich.