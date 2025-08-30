G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Concurs de dictare cu premii la Timişoara, după model parizian, organizat cu…

Un student scrie pe o hartie cu pixul in cadrul unui examen
Sursa foto: Știrile Pro TV

Concurs de dictare cu premii la Timişoara, după model parizian, organizat cu ocazia Zilei Limbii Române

Articole30 Aug 0 comentarii

Primăria municipiului Timişoara invită iubitorii de cuvinte să îşi testeze cunoştinţele de limba română în concursul „Marea Dictare”, organizat împreună cu Casa de Cultură, ce va avea loc sâmbătă, 21 septembrie, în Piaţa Libertăţii, înscrierile având loc în perioada 5 – 16 septembrie, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al Primărie Timişoara, transmis sâmbătă, organizatorii marchează astfel într-un mod special Ziua Limbii Române (31 august) şi îşi propun să readucă în prim-plan frumuseţea limbii române scrise corect, într-o epocă dominată de tastaturi şi ecrane.

„Este un proiect prin care Timişoara celebrează limba română şi pe toţi cei care înţeleg că regulile gramaticale nu sunt un moft. Îi invităm pe cei care iubesc limba română să redescopere bucuria scrisului de mână şi respectul pentru cuvântul rostit şi scris corect”, a declarat primarul Dominic Fritz, citat în comunicat.

Inspirat de celebrul proiect parizian „La Grande Dictée des Champs Elysees”, al scriitorului şi criticului literar Bernard Pivot, evenimentul din Timişoara aduce în România un format cultural de succes.

La Timişoara, participanţii – fie copii, tineri, părinţi sau bunici – vor scrie sub dictarea unor invitaţi de onoare: actorii Medeea Marinescu, Bogdan Spiridon şi Matei Chioariu. Organizatorii vor asigura foi şi instrumente de scris pentru toţi concurenţii.

Înscrierile se pot face pe site-ul: https://www.casadeculturatm.ro/eveniment/marea-dictare-urbana/, unde este disponibil şi regulamentul concursului.

Organizatorii au mai anunţat că au pregătit premii atractive pentru primii trei clasaţi, în valoare de 3.000 de lei Premiul I, 2.000 de lei Premiul II şi 1.000 de lei Premiul III. AGERPRES / (AS – redactor: Eugenia Paşca, editor: Marius Frăţilă)

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova, duminică, de Ziua Limbii Române

Articole29 Aug • 408 vizualizări
1 comentariu

VIDEO Mesaje în limba română ale ambasadoarei SUA la Bucureşti şi ale altor angajaţi ai ambasadei, cu ocazia Zilei Limbii Române

Articole31 Aug 2024
2 comentarii
palatul cotroceni iluminat in culorile drapelului, ziua limbrii romane
sursa foto: Administratia Prezidentiala

Palatul Cotroceni, iluminat în culorile drapelului național, de Ziua Limbii Române / Iohannis: Sărbătorim atât simbolistica profundă a limbii române, cât și puterea sa de a aduce oameni și destine împreună

Articole31 Aug 2023
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.