Preşedintele Nicuşor Dan, vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii…

Nicusor Dan si Maia Sandu in Republica Moldova
Captură video

Preşedintele Nicuşor Dan, vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române / Va participa la Evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău

Preşedintele Nicuşor Dan face, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului va fi primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat şi va participa la Evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, transmite News.ro.

Administraţia Prezidenţială anunţă că preşedintele Nicuşor Dan efectuează, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române.

La ora 08:40, preşedintele va fi primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat, iar la ora 10:00 şeful statului va participa la Evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Nicuşor Dan va susţine o alocuţiune în deschiderea evenimentului.

La 11:15, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni, iar la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

Recent, preşedintele s-a aflat în Republica Moldova, dar în vacanţă, a făcut plimbări în natură şi a participat la festivaluri alături de Maia Sandu.

