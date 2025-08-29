Președintele Nicușor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova, duminică, de Ziua Limbii Române
Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită în Republica Moldova, duminică, de Ziua Limbii Române, care se sărbătorește la 31 august.
Președintele Nicușor Dan va fi primit dimineață, la ora 8.40, de către președintela Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat.
De la ora 10.00, vor participa la evenimentul „Marea Dictare Națională”, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Potrivit agendei oficiale publicate de Administrația prezidențială, președintele Nicușor Dan va susține o alocuțiune în deschiderea evenimentului.
Președintele Dan va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni și va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române.
Amintim că pe 27 august a fost sărbătorită Ziua Independenței Republicii Moldova. La manifestările de la Chișinău au participat liderii europeni Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk. Președintele României nu a transmis niciun mesaj.
