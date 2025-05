Comparat cu Verstappen: RedBull spune că Tsunoda este la același nivel cu multiplul campion mondial din F1

Helmut Marko (consilierul pentru motorsport al RedBull) a făcut o declarație surprinzătoare, austriacul fiind de părere că Yuki Tsunoda este la același nivel cu Max Verstappen. Diferența se face însă atunci când presiunea este una uriașă.

În vârstă de 82 de ani, Helmut Marko a vorbit despre situația lui Yuki Tsunoda de la echipă. Niponul nu a rupt gura târgului de la venirea la RedBull, dar cu toate acestea este lăudat de oficialul echipei.

Marko îl numește pe pilotul nipon drept singurul coechipier la nivelul cvadruplului campion.

„Yuki devine din ce în ce mai bun. El este primul coechipier al lui Verstappen care este de fapt la nivelul lui Max. Din păcate, el încă face prea multe greșeli de îndată ce presiunea crește”, spune Helmut Marko într-o declarație pentru OE24.

În vârstă de 24 de ani, Yuki comite însă destul erori atunci când tensiunea își face simțită prezența pe circuite.

Cu toate că îi laudă talentul, Marko pune și ceva presiune pe pilotul japonez spunând că Isack Hadjar (fostul coehichipier al lui Yuki la Racing Bulls) dă semne că este pregătit să facă pasul la echipa mare.

Francezul de 20 de ani este o alternativă serioasă pentru RedBull Racing.

„Cu siguranță nu l-aș subestima”, spune Marko despre Hadjar.

