ESPN nu va difuza documentarul lui Spike Lee despre fundaşul NFL Colin Kaepernick / Jucătorul de fotbal american a îngenunchiat în timpul imnului SUA pentru a protesta față de "rasismul sistemic și brutalitatea poliției"

Documentarul în mai multe părţi al regizorului Spike Lee pentru ESPN Films despre fostul fundaş NFL (fotbal american), Colin Kaepernick, care a stârnit o dezbatere naţională atunci când a protestat faţă de nedreptatea rasială în urmă cu aproape un deceniu, nu va fi lansat, au declarat regizorul şi ESPN, transmite News.ro.

„ESPN, Colin Kaepernick şi Spike Lee au decis în mod colectiv să nu mai continue cu acest proiect ca urmare a anumitor diferenţe creative”, a anunţat ESPN într-un comunicat pentru Reuters sâmbătă. „În ciuda faptului că nu am ajuns la finalitate, apreciem toată munca grea şi colaborarea care a fost depusă în acest film”.

Lee a declarat vineri pentru Reuters că documentarul nu va fi lansat.

„Nu se va lansa. Asta e tot ce pot spune”, a declarat Lee pe covorul roşu înainte de dineul Fundaţiei Harold şi Carole Pump, o strângere de fonduri pentru cercetarea şi tratamentul cancerului, în Beverly Hills, California.

Întrebat de ce, regizorul câştigător al premiului Oscar a refuzat să dea detalii, invocând un acord de confidenţialitate. „Nu pot. Am semnat un acord de confidenţialitate. Nu pot vorbi despre asta”.

Kaepernick a declanşat o dezbatere naţională în 2016 când a îngenuncheat în timpul imnului naţional al SUA pentru a protesta la adresa rasismului sistemic şi a brutalităţii poliţiei. Sportivul în vârstă de 37 de ani nu a mai jucat în NFL din acel sezon.

Mulţi experţi au crezut că activismul său politic, care a declanşat o mişcare ce a atras furia lui Donald Trump, a fost motivul principal pentru care echipele s-au ferit să îl transfere. Ulterior, el a depus o plângere de coluziune împotriva proprietarilor de echipe, care a fost soluţionată cu liga în 2019.

Reprezentanţii lui Kaepernick nu au răspuns imediat la o cerere de comentarii.

Producţia serialului a început în 2022, ESPN, deţinut de Walt Disney, prezentându-l ca o „relatare completă, la persoana întâi” a călătoriei lui Kaepernick, care va cuprinde interviuri ample cu jucătorul.

Anul trecut, Puck News a raportat că proiectul s-a confruntat cu întârzieri pe fondul neînţelegerilor dintre Kaepernick şi Lee cu privire la direcţia filmului.

Serialul este coprodus de Jemele Hill, un fost reporter ESPN care a fost suspendat de reţea în 2017, după ce a sugerat că fanii care nu au fost de acord cu criticile aduse jucătorilor NFL de către proprietarul echipei Dallas Cowboys ar trebui să boicoteze agenţii de publicitate ai echipei. Cu o lună înainte, ea a înfuriat Casa Albă când a scris pe Twitter: „Donald Trump este un suprematist alb care s-a înconjurat în mare parte cu alţi suprematişti albi”.

Decizia televiziunii de a renunţa la serial vine în contextul în care administraţia Trump a dat în judecată radiodifuzorii care l-au criticat pe preşedinte şi a împins întreprinderile private şi şcolile să pună capăt iniţiativelor privind diversitatea, echitatea şi incluziunea, pe care guvernul le defineşte acum drept discriminare ilegală împotriva americanilor albi.

În decembrie, ABC News deţinută de Disney a fost de acord să plătească 15 milioane de dolari unei fundaţii şi unui muzeu stabilite de Trump, ca parte a unei înţelegeri într-un proces de defăimare intentat de Trump împotriva reţelei.