Compania britanică de armament BAE Systems va ajuta Polonia să fabrice obuze de artilerie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Compania britanică de armament BAE Systems va ajuta Polonia să producă muniţie de 155 de milimetri, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, referitor la obuzele de artilerie grea care s-au dovedit insuficiente în Ucraina şi în rândul partenerii săi NATO, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Polonia conduce o campanie europeană de consolidare a pregătirii sale de apărare pentru a descuraja orice posibil atac din partea Rusiei şi cheltuieşte 2,4 miliarde de zloţi (660 de milioane de dolari) pentru un proiect de construire a trei fabrici de muniţie.

„Datorită acestei cooperări (cu BAE Systems), vom avea tehnologie de ultimă generaţie, datorită căreia vom putea creşte dramatic producţia de muniţie de 155 mm”, a declarat Tusk la fabrica Dezamet din Nowa Deba, în sudul Poloniei.

„Această cooperare este doar o parte a unui proiect mai amplu… ar trebui să atingem un nivel anual de producţie de aproximativ 130.000 de obuze în Polonia în termen de doi ani”, a mai spus el.

Ţările occidentale au în vedere să îşi crească producţia de muniţie, precum obuzele de artilerie, în condiţiile în care Ucraina a folosit proviziile de astfel de armament mult mai rapid decât le pot produce aliaţii săi.

Obuzul de 155 mm şi echivalentul său rusesc combină puterea explozivă şi raza lungă de acţiune necesare pentru a distruge blindajul şi pentru a provoca victime.

Tusk a spus că va discuta vineri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în legătură cu măsurile pe care Alianţa Nord-Atlantică le-ar putea lua pentru a proteja flancul estic după incursiunile dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez din această săptămână.

Lucrările la construirea noii fabrici de muniţie din Polonia vor începe la sfârşitul acestui an şi ar urma să fie finalizate până la sfârşitul anului 2027 sau începutul lui 2028, a declarat BAE.

Fabrica va funcţiona folosind tehnologia automatizată a BAE, ceea ce va ajuta Regatul Unit să-şi crească propria capacitate de producţie.