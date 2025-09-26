Colegiul Medicilor Bucureşti, despre sesizarea ce privește acordarea unui număr mare de concedii medicale pentru angajaţii Primăriei Sectorului 2: Recomandăm ca documentele care ridică suspiciuni să fie trimise către CAS pentru verificare

Colegiul Medicilor din Bucureşti a reacţionat după sesizarea primită de la Primăria Sectorului 2 care semnala o creştere neobişnuită a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei şi recomandă ca documentele care ridică suspiciuni să fie trimise Casei de Asigurări de Sănătate pentru verificarea acestora. Colegiul Medicilor a precizat că, în eventualitatea în care se constată nerespectarea de către medicii prescriptori a prevederilor legale, documentele trebuie să fie trimise Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor pentru analiză şi eventuale măsuri, transmite News.ro.

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) a anunţat că a primit, vineri, de la Primăria Sectorului 2, o sesizare privind posibila eliberare de concedii medicale nejustificate.

”Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti va colabora – în conformitate cu prevederile legale şi reglementările profesiei medicale – cu orice instituţie a statului pentru respectarea legii şi a exercitării profesiei medicale. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte posibila acordare de concedii medicale nejustificate, având în vedere că acest tip de subiect poate aduce prejudicii imaginii medicului la nivel general, este important ca sesizările să fie verificate, precum şi să existe un rezultat al acestor verificări prezentat public”, au transmis reprezentanţii Colegiului Medicilor.

Ei au precizat că recomandă ca documentele cu suspiciuni să fie trimise la Casa de Asigurări de Sănătate.

”Astfel, strict pe sesizarea primită, recomandăm ca documentele care ridică suspiciuni să fie trimise către Casa de Asigurări de Sănătate pentru verificarea acestora conform legii-oug 158, urmând ca în eventualitatea în care se constată nerespectarea de către medicii prescriptori a prevederilor legale şi/sau celor deontologice, documentele să fie trimise Comisiei de Disciplină a CMMB pentru analiză şi eventuale măsuri”, a afrmat sursa citată.

Primăria Sectorului 2 din Bucureşti anunţaă că a sesizat Colegiul Medicilor după ce, în urma unei analize, s-a constatat ”o creştere neobişnuită şi semnificativă” a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei, în contextul reorganizării acesteia. În luna iulie, au fost acordate 1.142 de zile, cu 50% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cheltuiala suplimentară fiind de 250.000 de lei.