Cod roşu de vreme rea, inundaţii pe litoral şi şcoli închise în Bulgaria. Într-un sat au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat

Staţiunea balneară Lozeneţ de pe litoralul bulgar se confruntă în prezent cu inundaţii, apa acumulându-se în zonele cele mai joase, iar mai multe hoteluri au parterul sub apă, în condiţiile în care aproape tot estul Bulgariei se află sub cod roşu marţi, iar cea mai mare parte a ţării este sub cod portocaliu, relatează Novinite, preluată de News.ro.

Autorităţile din Ţarevo au avertizat că inundaţiile pot afecta şoselele, iar unele străzi ar putea deveni temporar impracticabile.

Drumul de acces către plaja „Nestinarka” din Brodilovo a fost închis.

Deşi râurile şi pârâurile nu au ieşit încă din matcă, cantităţi mari de apă de ploaie se scurg de pe reţeaua de drumuri în zonele joase.

Din cauza precipitaţiilor abundente, şcolile şi grădiniţele din întreaga municipalitate s-au închis marţi ca măsură de precauţie.

Autorităţile locale au îndemnat locuitorii să fie prudenţi şi să evite deplasările inutile.

Proprietarii de câini de curte au fost rugaţi în mod special să-şi elibereze animalele şi să le mute în locuri sigure. Situaţia este încă în desfăşurare, iar oficialii au avertizat că s-ar putea deteriora rapid condiţiile.

Ploi torenţiale au căzut peste noapte în regiunea Ţarevo. Până la prânz, s-au înregistrat aproape 94 de litri pe metru pătrat. În ciuda condiţiilor dificile, nu a fost declarată oficial starea de urgenţă. Dar echipele de intervenţie, inclusiv echipele Ministerului Afacerilor Interne şi Poliţiei de Frontieră, au fost active pe tot parcursul nopţii pentru a gestiona situaţia.

În oraşul vecin Primorsko, au continuat eforturile de gestionare a nivelului apei la barajul Novo Panicearevo, care a atins aproximativ un metru peste cota de atenţie. Pompele care funcţionează la 400 de litri pe secundă transferă apa către barajul Iasna Poliana, care are încă o capacitate suficientă, astfel că nu există niciun risc pentru populaţia locală.

Este de aşteptat ca situaţia meteorologică actuală din Bulgaria să persiste încă două zile, până joi dimineaţa.

Anastasia Kirilova de la Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie a declarat că cele mai abundente precipitaţii înregistrate până acum au fost în satul Kosti, unde s-au acumulat 212 litri pe metru pătrat.

Ea a adăugat că precipitaţiile din zonă sunt de aşteptat să depăşească 100 de litri pe metru pătrat în total. Meteorologul a avertizat că solul deja saturat ar putea duce la probleme suplimentare, inclusiv la potenţiale alunecări de teren în diferite regiuni.

„Solul este puternic îmbibat, iar odată cu noile precipitaţii, riscul de alunecări de teren şi alte complicaţii este real”, a explicat Kirilova.

O alunecare de teren în preajma oraşului Asenovgrad a blocat complet drumul care leagă Plovdiv de Smolian.

Până marţi dimineaţă, cantitatea de precipitaţii în unele părţi din estul Bulgariei ajunsese deja la peste 75 de litri pe metru pătrat. În următoarele 24 de ore, se prevăd precipitaţii de 50-60 de litri pe metru pătrat în partea cea mai nordică a ţării, în special de-a lungul Dunării şi în nord-est. Aceste regiuni ar putea avea de înfruntat probleme grave, a avertizat Kirilova, adăugând că avertismentul portocaliu pentru precipitaţii va rămâne probabil în vigoare şi ar putea fi chiar ridicat la cod roşu, în funcţie de evoluţia condiţiilor.

Conform prognozelor actuale, precipitaţiile ar trebui să slăbească treptat şi să înceteze în cea mai mare parte a ţării până joi dimineaţă, punând temporar capăt episodului de vreme severă adus de ciclonul Barbara.

Miercuri, Bulgaria se va confrunta cu un cer predominant noros şi vor mai continua pe alocuri ploile, cele mai abundente precipitaţii fiind aşteptate în regiunile nordice. De-a lungul coastei Mării Negre, vremea se va menţine noroasă cu averse de ploaie. Vântul va sufla moderat, dinspre nord-nord-est. Temperaturile diurne pe coastă vor fi cuprinse între 16°C şi 18°C, iar temperatura apei mării se va situa între 19°C şi 21°C.

În regiunile muntoase, se aşteaptă înnorări, vânt puternic şi ninsori la altitudini mari.