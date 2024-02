Coasta de Fildeş este pentru a treia oară campioana Africii la fotbal, după victoria în fața Nigeriei

Coasta de Fildeş a câştigat duminică cea de-a 34-a ediţie a Cupei Africii pe Naţiuni, învingând Nigeria cu scorul de 2-1 în finala disputată pe teren propriu la Abidjan, transmite News.ro.

Troost-Ekong a deschis scorul pentru Super Eagles (minutul 38), dar Kessié a egalat apoi pentru Elefanţi (62), înainte ca Haller să facă diferenţa (81), chiar spre finalul meciului.

52 Games, countless battles, so many goals, saves, skills & iconic moments, all leading up to 𝘁𝗵𝗶𝘀. 🏆🇨🇮#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/U5UBCvKlLM

— CAF (@CAF_Online) February 12, 2024