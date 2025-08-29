CNBC: China ar putea fi avantajată de planurile SUA de exploatare a mineralelor de la mare adâncime

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Statele Unite se pregătesc să autorizeze exploatarea fundului oceanic pentru a extrage minerale critice, în încercarea de a reduce dependenţa de China. Însă o astfel de acţiune unilaterală, desfăşurată în apele internaţionale, ar putea submina ordinea globală bazată pe reguli şi ar crea oportunităţi pentru Beijing, avertizează un raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS), citat de CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Deşi Organizaţia Naţiunilor Unite a creat Autoritatea Internaţională pentru Fundul Mării (ISA) pentru a stabili reguli comune privind mineritul marin, negocierile sunt blocate de ani buni, iar peste 30 de state susţin un moratoriu pe motiv de riscuri ecologice.

În lipsa unor standarde internaţionale, Washingtonul accelerează procesul sub legislaţia americană, evaluând licenţe comerciale pentru companii precum The Metals Company, care vizează zona Clarion-Clipperton din Pacific.

Experţii avertizează că prin ignorarea UNCLOS – Convenţia ONU asupra dreptului mării, la care SUA nici măcar nu este parte – Washingtonul riscă să slăbească autoritatea internaţională în domeniu.

Acest lucru ar putea oferi Chinei argumente pentru a se prezenta drept apărător al dreptului internaţional, în timp ce îşi extinde propria capacitate de minerit marin prin companii de stat precum China Minmetals.