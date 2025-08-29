G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

CNBC: China ar putea fi avantajată de planurile SUA de exploatare a…

Minerale rare
Credit foto: Miriam Doerr | Dreamstime.com

CNBC: China ar putea fi avantajată de planurile SUA de exploatare a mineralelor de la mare adâncime

Articole29 Aug 0 comentarii

Statele Unite se pregătesc să autorizeze exploatarea fundului oceanic pentru a extrage minerale critice, în încercarea de a reduce dependenţa de China. Însă o astfel de acţiune unilaterală, desfăşurată în apele internaţionale, ar putea submina ordinea globală bazată pe reguli şi ar crea oportunităţi pentru Beijing, avertizează un raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS), citat de CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Deşi Organizaţia Naţiunilor Unite a creat Autoritatea Internaţională pentru Fundul Mării (ISA) pentru a stabili reguli comune privind mineritul marin, negocierile sunt blocate de ani buni, iar peste 30 de state susţin un moratoriu pe motiv de riscuri ecologice.

În lipsa unor standarde internaţionale, Washingtonul accelerează procesul sub legislaţia americană, evaluând licenţe comerciale pentru companii precum The Metals Company, care vizează zona Clarion-Clipperton din Pacific.

Experţii avertizează că prin ignorarea UNCLOS – Convenţia ONU asupra dreptului mării, la care SUA nici măcar nu este parte – Washingtonul riscă să slăbească autoritatea internaţională în domeniu.

Acest lucru ar putea oferi Chinei argumente pentru a se prezenta drept apărător al dreptului internaţional, în timp ce îşi extinde propria capacitate de minerit marin prin companii de stat precum China Minmetals.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

STUDIU: Adoptarea AI a dus la o scădere de 13% a locurilor de muncă pentru tinerii americani

Articole29 Aug
0 comentarii

Trump urmează să se adreseze Adunării Generale a ONU la 23 septembrie, anunţă Casa Albă

Articole28 Aug • 95 vizualizări
0 comentarii

Emisarul lui Trump avertizează că atacurile ”teribile” ale Rusiei la Kiev ameninţă planul de pace al lui Trump

Articole28 Aug • 369 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.