Clasamentul WTA: Care sunt locurile ocupate de sportivele din România / Victoria Mboko, salt uriaș după triumful de la Canadian Open

Jaqueline Cristian ocupă locul 49 în ierarhia WTA odată cu actualizarea clasamentului, luni, cu 1.171 de puncte, după o urcare de trei poziții, fiind cea mai bine clasată sportivă din România.

A doua este Gabriela Ruse, care a coborât opt poziții, ajungând pe locul 66 WTA, cu nu mai puțin de 930 de puncte.

Irina Begu este ultima româncă din top 100. Ea ocupă locul 87, cu 819 puncte, după ce a coborât o poziție.

Sorana Cîrstea rămâne pe poziția a 138-a, cu 540 de puncte. Tricolora în vârstă de 35 de ani este singura reprezentantă a României rămasă în luptă la turneul de la Cincinnati. Ea va juca pentru un loc în optimi cu sportiva chineză Yue Yuan (locul 98 WTA).

Victoria Mboko, campioana de la Canadian Open în vârstă de 18 ani, a realizat un salt uriaș după acest triumf. Canadianca a urcat 61 de locuri și ocupă în prezent poziția a 24-a, cu 1.835 de puncte.

În vârful clasamentului, Aryna Sabalenka continuă să fie lider, cu 12.010 puncte, în timp ce Coco Gauff se menține pe locul doi, cu 7.669 de puncte.

Iga Swiatek (6.933), Jessica Pegula (5.488) și Mirra Andreeva (4.948) completează top cinciul.

În clasamentul de dublu, Sorana Cîrstea este cea mai bine poziționată româncă – locul 54 – cu 1.484 de puncte. Monica Niculescu este imediat în urma acesteia, pe locul 57, cu 1.464 de puncte.

Taylor Townsend este lider în ierarhia de la dublu, cu 8.145 de puncte.