Cîrstoiu, întrebat cu ce mașină a venit la conferința de presă: Cu mașina personală / BMW-ul X6 din parcare sediului de campanie nu figurează în declarația de avere ca mașină personală, ci aparține firmei sale/ Ce spune despre Cadillac-ul din garaj

Candidatul comun al alianței PSD PNL la primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a declarat, luni, că a venit ”cu mașina personală”, întrebat cu ce mijloc de transport a venit la sediul de campanie, tema conferinței de presă fiind situația tranportului din Capitală. În sediul de campanie de pe Kisselef 57 era parcat BMW-ul X6 care nu figurează în declarația de avere ca ”mașină personală”, ci aparține uneia din firmele sale din grupul Anemona. Întrebat dacă mai folosește Cadillac-ul cu care a fost văzut în primele zile din campanie, Cîrstoiu a declarat că îl ține în garaj pentru că ”la prima ploaie s-a umplut de apă”.

”Deci, nu mai prezentați, că e o mașină din 2008 care și-a cam epuizat rolul ei fizic. Eu înțeleg că sunteți ușor tendențioasă și chiar îmi place lucrul ăsta. Da, eu de-aia am și mers cu metroul”, a precizat Cîrstoiu. Candidatul PSD-PNL a descris traficul din Capitală ca fiind ”haos” și a spus că orașul are nevoie de ”măsuri pe rtermen lung”, cum ar fi trecerea metroului de la ministerul transporturilor la municipalitate.

Întrebare: Cu ce ați venit astăzi la conferința de presă? Cu metroul sau cu BMW-ul?

Cătălin Cîrstoiu: Cu ce credeți că am venit? Cu ce credeți că am venit? Păi dacă ați spus o asemenea întrebare, probabil că aveți și răspunsul în cap. Cu mașina mea personală am venit. Legat de subiectul ăsta, chiar o să vreau să clarificăm, pentru că am și eu niște lucruri foarte importante de spus pe subiectul ăsta.”

Ce a declarat Cătălin Cîrstoiu despre traficul din București: