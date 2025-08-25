G4Media.ro
Ciprian Ciucu spune că va anunța dacă va candida la Primăria Capitalei…

ciprian ciucu
sursa foto: INQUAM Photos / Malina Norocea

Ciprian Ciucu spune că va anunța dacă va candida la Primăria Capitalei până cel târziu în noiembrie: Important e să respecţi legea / ”Discuţiile despre un candidat comun nu fac obiectul scopului coaliţiei”

Articole25 Aug • 105 vizualizări 1 comentariu

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate cel târziu în noiembrie, motivând că aşa spune legea şi că acest lucru nu poate fi negociat în cadrul coaliţiei, transmite News.ro.

Întrebat, luni seară, la B1 Tv când ar trebuie organizate alegeri la Bucureşti, Ciprian Ciucu a răspuns că este important să fie respectată legea şi că scrutinul trebuie organizat cel târziu în luna noiembrie.

”Cu toţii trebuie să respectăm legea. Nu contează părerea mea, a unuia sau altuia. Important e să respecţi legea. Ce semnal dai? Cel târziu în noiembrie să fie organizate, hai să respectăm legea. De aici pleacă foarte multe probleme, de aici şi neîncrederea oamenilor”, a declarat Ciprian Ciucu.

Liberalul a adăugat că respectarea legii nu se negociază şi că nu contează aici pe cine avantajează organizarea alegerilor la o anume dată.

”Cum adică negociem dacă respectăm sau nu legea? Nu contează cum văd eu sau ce cred eu şi pe cine avantajează. Contează că trebuie să facem alegerile în noiembrie. Nu mi se pare normal să negociezi dacă respecţi sau nu legea”, a argumentat Ciucu.

Întrebat despre varianta unui candidat comun PNL-USR la primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a afirmat că orice este posibil.

Cât priveşte afirmaţia liderului PSD Sorin Grindeanu conform căreia un candidat comun PNL-USR la Capitală ar însemna că PSD este într-o formă de izolare şi că sunt şanse mari să se rupă coaliţia, Ciucu a explicat că este vorba despre o coaliţie de guvernare şi nu una electorală.

”Este o coaliţie pentru un obiectiv asumat în acordul de guvernare, nu este o alianţă electorală. Este o coaliţie care are un obiectiv, să treacă această perioadă grea pentru România şi să relanseze economic ţara. De aceea suntem împreună aici. Nu e mare dragoste între PSD, PNL, USR. Este o coaliţie pro-europeană şi normală în democraţie. Discuţiile despre un candidat comun nu fac obiectul scopului coaliţiei. Toate opţiunile trebuie să fie pe masă”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Ciucu crede ca mai poate pacali pe cineva.
    Stie foarte bine, din sondajele reale secrete, ca nu are nicio sansa, stie foarte bine ca Drula are toate sansele sa castige, daca psd si pnl nu fraudeaza masiv alegerile.
    Asa a mintit si impostorul Burduja anul trecut si s-a dovedit pnl nu are sustinerea decat a circa 6%.
    Toata lumea s-a lamurit ca psd si pnl sunt vinovate de actuala situatie dezastruoasa a tarii. La alegerile trecute pentru primaria capitalei si la alegerile prezidentiale USR i-a invins pe candidatii psd si pnl si atunci cand au candidat separat si atunci cand au sustinut un candidat comun.
    pnl, daca vrea sa salveze oarecum situatia partidului, trebuie sa se alieze cu USR, iar psd, daca nu vrea sa se simta izolat, trebuie sa sustina, de asemenea, candidatul USR.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.