Ciprian Ciucu spune că va anunța dacă va candida la Primăria Capitalei până cel târziu în noiembrie: Important e să respecţi legea / ”Discuţiile despre un candidat comun nu fac obiectul scopului coaliţiei”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu susţine că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate cel târziu în noiembrie, motivând că aşa spune legea şi că acest lucru nu poate fi negociat în cadrul coaliţiei, transmite News.ro.

Întrebat, luni seară, la B1 Tv când ar trebuie organizate alegeri la Bucureşti, Ciprian Ciucu a răspuns că este important să fie respectată legea şi că scrutinul trebuie organizat cel târziu în luna noiembrie.

”Cu toţii trebuie să respectăm legea. Nu contează părerea mea, a unuia sau altuia. Important e să respecţi legea. Ce semnal dai? Cel târziu în noiembrie să fie organizate, hai să respectăm legea. De aici pleacă foarte multe probleme, de aici şi neîncrederea oamenilor”, a declarat Ciprian Ciucu.

Liberalul a adăugat că respectarea legii nu se negociază şi că nu contează aici pe cine avantajează organizarea alegerilor la o anume dată.

”Cum adică negociem dacă respectăm sau nu legea? Nu contează cum văd eu sau ce cred eu şi pe cine avantajează. Contează că trebuie să facem alegerile în noiembrie. Nu mi se pare normal să negociezi dacă respecţi sau nu legea”, a argumentat Ciucu.

Întrebat despre varianta unui candidat comun PNL-USR la primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a afirmat că orice este posibil.

Cât priveşte afirmaţia liderului PSD Sorin Grindeanu conform căreia un candidat comun PNL-USR la Capitală ar însemna că PSD este într-o formă de izolare şi că sunt şanse mari să se rupă coaliţia, Ciucu a explicat că este vorba despre o coaliţie de guvernare şi nu una electorală.

”Este o coaliţie pentru un obiectiv asumat în acordul de guvernare, nu este o alianţă electorală. Este o coaliţie care are un obiectiv, să treacă această perioadă grea pentru România şi să relanseze economic ţara. De aceea suntem împreună aici. Nu e mare dragoste între PSD, PNL, USR. Este o coaliţie pro-europeană şi normală în democraţie. Discuţiile despre un candidat comun nu fac obiectul scopului coaliţiei. Toate opţiunile trebuie să fie pe masă”, a adăugat Ciprian Ciucu.