Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL: ASF trebuia să realizeze dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern și să explice pe ce se bazează procentul maxim de 25% pentru extragere din Pilonul II / Ca să fie clar, sunt banii noștri și rămân ai noștri

„Pilonul II de pensii a fost întotdeauna unul dintre subiectele pentru care m-am luptat, luând poziții publice sau înființându-mă neinvitat la discuțiile mai mult sau mai puțin tehnice în locurile unde se luau deciziile. Puțini știu asta, dar politic am activat, după puteri, ca unul dintre gardienii lui.

După această introducere lungă, vreau să fac câteva precizări care să clarifice lucrurile.

1. Nu este proiectul Guvernului, este proiectul inițiat de către ASF, trimis la Guvern.

2. Pentru aderarea la OECD este nevoie să avem această lege a dării în plată. Plus că, după atâta timp, contribuțiile ajung la maturitate și este nevoie de o lege care să creeze cadrul procedural.

3. Obiectivul legii este de a asigura soliditatea sistemului. În ziua de astăzi, în care manipulările sunt la ordinea zilei, o astfel de manipulare ar putea genera extrageri masive care ar putea afecta contribuabilii tineri sau pe cei care contribuie de mai puțini ani. Ar putea fi afectata chiar stabilitatea Pilonul II, acesta fiind gândit să asigure plăți timp de 10 ani sau mai mult.

4. ASF nu a procedat corect. ASF trebuia să inițieze și se realizeze o serie de dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern. Trebuie să explice pe ce se bazează procentul maxim permis pentru extragere de 25%. Înțeleg, lor le convine, pentru că „au mai puțin de supravegheat”…

5. Ca o opinie personală, mie mi se pare mic procentul de 25%. Nu am date sau calcule, este doar o opinie. ASF trebuie să explice de ce 25% și nu 35%.

6. Late edit: pentru că nu m-am grăbit sa postez, m-am informat și am aflat că in legile similare ale țărilor din Uniunea Europeană prevăd posibilitatea extragerii de 25%, aceasta fiind media Europeană. În Polonia există posibilitatea de a extrage maxim 15%.

Ca să fie clar, sunt banii noștri și rămân ai noștri.”

