Ciprian Ciucu (PNL): Dacă ar fi să candidez, aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui! Am şi eu măcar în viaţă o oarecare demnitate!

Decizia privind candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului Bucureşti ar trebui să se ia în urma unei pre-campanii şi a unor dezbateri finalizate cu un sondaj comun PNL-USR, care să decidă cine rămâne în cursă, propune Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele liberalilor şi primarul Sectorului 6. Într-un interviu acordat News.ro, Ciucu nu-şi ascunde intenţia de a candida la alegerile pentru poziţia lăsată vacantă de Nicuşor Dan – care între timp a devenit preşedintele României – ceea ce l-ar aduce în competiţie cu Cătălin Drulă, de la USR, care deja şi-a anunţat candidatura.

Referindu-se la susţinerea preşedintelui pentru Drulă, Ciprian Ciucu spune că se aştepta ca Nicuşor Dan „să pună mâna pe cineva“, pentru că a mai făcut acest lucru şi în trecut, dar că el nu are nevoie de asta, deoarece vrea să fie votat de bucureşteni pentru ceea ce este el şi pentru viziunea sa la Bucureşti. „Nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui“, explică el.

Ciprian Ciucu spune că simte susţinerea publicului şi a partidului la nivel naţional pentru a candida la Bucureşti, dar nu şi susţinerea filialei PNL Bucureşti, condusă de Sebastian Burduja.

„În această perioadă ştiu că sunt foarte mulţi din Bucureşti care se aşteaptă să candidez. Simt acest suport pe reţelele de socializare, în special, dar şi din propriul partid, mai ales la nivel naţional. Poate mai puţin pe Bucureşti, dar mai mult la nivel naţional. E important ca Partidul Naţional Liberal să aibă un candidat pe Bucureşti. Nu am luat această decizie pentru că, momentan, nu am nici date sociologice. Am comandat un sondaj de opinie, o să vedem în 2-3 săptămâni cum arată lucrurile, pentru că este important ca Bucureştiul să aibă un primar care să fie un om muncitor, un om integru, un om care să aibă o viziune despre dezvoltarea oraşului şi trebuie să cântărim foarte bine dacă o să avem o politică de alianţe sau dacă o să ne asumăm singuri o candidatură pe Bucureşti”, a afirmat Ciucu.

Întrebat dacă crede că ar avea mai multe șanse decât Cătălin Drulă, primarul de la Sectorul 6 a afirmat că „avem de-a face cu o necunoscută în acest moment. La alegerile locale, partidele extremiste au obţinut un scor descurajator pentru ele. Nu ştiu ce s-a întâmplat de atunci, pentru că am trecut prin nişte alegeri prezidenţiale care aţi văzut unde ne-au dus. S-au reluat. Şi dacă există această posibilitate ca să avem un candidat extremist puternic în Bucureşti pentru prima oară după foarte, foarte mult timp, poate chiar pentru prima oară, atunci va trebui ca şi eu, şi Cătălin Drulă să analizăm foarte bine ce avem de făcut – poate împreună – în aceste alegeri”.

„Acum sunt mai multe opţiuni strategice. Eu am mai încercat o candidatură în 2016 la Primăria Generală şi n-am reuşit să ajung în cursă atunci. Dar şi în 2020 m-am înscris în cursa internă şi, în acel moment, a fost chiar o dezbatere între Nicuşor Dan, Vlad Voiculescu şi mine. Dar n-a fost alegerea lui Vlad Voicuescu sau a mea. Ludovic Orban a pus mâna efectiv pe Nicuşor Dan, l-a prezentat drept candidat şi am fost pus în faţa faptului de a accepta acea candidatură pe care am susţinut-o cu toată convingerea în acea campanie. Şi acum ar fi, practic, a doua oară dacă ar fi să nu candidez din raţiuni mai degrabă strategice, pentru a arăta că mă interesează ceea ce cred bucureştenii şi în special electoratul de dreapta din Bucureşti. Nu ştiu dacă asta este neapărat corect faţă de mine, care m-am pregătit de-a lungul timpului să fac acest pas doar din motive strategice, pentru că, până la urmă, am un cursus honorum (scara onorurilor, adică parcurs profesional în latină – n. red.), dacă mi se permite să fac o analogie cu Imperiul Roman. Ştiţi ce se întâmplă? N-am avut niciodată un primar al Bucureştiului care să vină de jos în sus! Niciun primar de sector nu a devenit vreodată primar general! Poate că aici este şi o statistică care este împotriva mea sau a lui Daniel Băluţă sau a altuia. Întotdeauna, partidele au preferat să vină cu figuri de foşti miniştri sau de staruri media sau din societatea civilă, cum a fost Nicuşor Dan, şi n-am avut un primar de sector sau un primar general care să fi fost consilier general, care să se fi preocupat o lungă perioadă de timp de Bucureşti”, a mai declarat Ciucu.

Acesta a mai spus că ar fi interesantă o competiție între el și Drulă, în pre-campanie: „O serie de două-trei dezbateri, finalizate cu un sondaj de opinie comandat în comun, ar putea să rezolve această dilemă, dacă ar fi să decid să candidez”.

Despre Nicușor Dan, Ciprian Ciucu spune că „e un preşedinte mai bun decât a fost ca primar”.

Întrebat dacă președintele răspunde la telefoane, primarul Sectorului 6 a declarat: „Nu ştiu, că nu l-am mai sunat! Îi răspunde lui Cătălin Drulă! Cum să zic, eu l-am votat cu ambele mâini! Deci, l-am votat, i-am făcut şi campanie, nu s-a pus problema, am fost foarte fericit că şi-a asumat acest rol şi a reuşit. Adică a fost esenţial şi îi datorăm foarte mult lui Nicuşor Dan. Ţine, totuşi, ţara pe traiectoria în care deja ne aflăm. Şi aici îi sunt recunoscător. Mai puţin chestia aia cu legea împotriva extremismului pe care chiar n-am înţeles-o. Deloc n-am înţeles-o! Dar la nivel simbolic se descurcă foarte bine. Şi dacă ne uităm la prestaţia lui ca primar general, tot la nivel simbolic a lucrat foarte bine! La nivel administrativ mai sunt multe de făcut în Bucureşti. La nivel simbolic, foarte mulţi români se regăsesc în el. E un tip simplu, cu o minte clară, cu nişte principii. Ceea ce e cumva paradoxal pentru mine în relaţia cu el este că eu am fost văzut ca un fel de adversar al lui! Dar foarte puţini îşi aduc aminte că atât timp cât eu am fost preşedinte al PNL Bucureşti i-am susţinut toate proiectele”.

Ciprian Ciucu a mai afirmat că este clar că Nicușor Dan „va pune mâna pe cineva” pentru Primăria Capitalei. Întrebat dacă ar vrea să pună mâna pe el, acesta a răspuns: „Cum să zic eu, dacă ar fi să candidez şi bucureştenii ar vrea să mă aleagă, aş vrea să mă aleagă pentru viziunea mea şi pentru contractul meu cu bucureştenii! Nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui! Am şi eu măcar în viaţa asta un… nu orgoliu, dar o oarecare demnitate, să zic: „Domnule, am câştigat un mandat pe munca mea, pentru viziunea mea, pentru ceea ce am reuşit eu să fac şi ceea ce voi promite că voi face şi nu pentru că a pus unul mâna pe mine!“. Eu, după 10 ani de politică în care am fost pus în diferite contexte – unele extreme –, sunt alt om. Dacă ne uităm la politicieni pe care cineva a pus mâna, au ajuns repede foarte, foarte sus, tot la fel de repede au şi căzut! Că n-au trecut prin anumite etape care sunt formative…”