Ciolacu: Ne apropiem de peste 6,5 milioane de români în diaspora. Toată clasa politică este vinovată / Anul trecut a fost pentru prima oară când s-au reîntors în România 190.000 de români. Se întorc foarte mulţi medici

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la evenimentul RePatriot Summit – Top 100 de Români de Pretutindeni-RePatriot, că ne apropiem de peste 6,5 milioane de români în diaspora, fiind fruntaşi în Europa, iar toată clasa politică este vinovată. Premierul a mai spus că anul trecut a fost pentru prima oară când s-au reîntors în România 190.000 de români şi la cum arată trend-ul, anul acesta se vor întoarce şi mai mulţi români. Ciolacu a arătat că se întorc şi foarte mulţi medici, transmite News.ro.

”Încep prin a felicita RePatriot şi fundaţia Romanian Business Leaders pentru activitatea neobosită în construcţia de punţi între românii de acasă şi românii plecaţi peste tot în lume. Şi, pe lângă felicitări, vreau să îmi exprim recunoştinţa pentru iniţiativa dumneavoastră: aceea de a ReConecta cu România de astăzi şi cu oportunităţile sale toţi antreprenorii, profesioniştii, meseriaşii, plecaţi definitiv sau doar temporar la muncă”, a declarat premierul în discurs.

Şeful Executivului a arătat că dezvoltarea României depinde de investiţii şi iniţiativă, iar ţara noastră are nevoie de oameni cu o atitudine occidentală faţă de muncă.

”Peste 3 milioane de români au emigrat doar în 2008-2022. Datele exacte câţi români sunt în diasporă în acest moment diferă de la analişti la analişti. Din punctul meu de vedere, dacă îi adăugăm şi pe cei aproape 1,2 milioane de români plecaţi din Republica Moldova, ne apropiem de peste 6,5 milioane de români. Suntem fruntaşi la acest lucru în toată Europa şi în afară de cifre, în spatele lor, de fapt, regăsim oameni, oameni care muncesc din greu, oameni care suferă, oameni care sunt departe de casă, departe de familiile lor”, a subliniat Ciolacu.

Premierul a povestit că la el în familie sunt trei fraţi. ”Fiecare dintre noi avem câte un băiat şi un singur frate, pe lângă un băiat, a făcut şi o fată. Normal că era sufletul şi minunea părinţilor mei. În anul 1991 întâi a plecat fratele meu în Germania, pe urmă a fost urmat de către soţie şi de către copil. A fost cea mai mare dramă trăită de familia mea. Pe urmă s-a născut şi un băiat, Cristian, şi după foarte mult timp au decis să se reîntoarcă în România şi să muncească în România şi să se realizeze în România şi să pună, până la urmă, în aplicare tot ceea ce au învăţat în Germania o perioadă îndelungată de timp. Cred că a fost, de această dată, cea mai mare bucurie a mamei mele. Eu nu vreau să caut vinovaţi şi cred că nu acesta este rostul meu”, a arătat premierul.

”Eu cred că toată clasa politică este vinovată. Au fost primii ani după Revoluţie, normal, când am avut motive clare de ce să plecăm. Au vizat calitatea vieţii, serviciile în sănătate, serviciile în educaţie şi, nu în ultimul rând, venituri mai mari”, a mai spus şeful Executivului.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, ”avem o mare şansă, pentru că avem o ţară, una dintre cele mai sigure ţări din Europa, care este mult mai sigură în acest moment decât Spania, Italia sau Marea Britanie, unde avem mari comunităţi de români”.

”Indiferent cât de mult ne-am implica, indiferent cu ce programe vom veni pentru românii din diaspora, dacă nu continuăm această cale sigură, predictibilă, în care să avem o majoritate politică care nu va alege ce este mai bine pentru fiecare partid în parte, dacă vom avea această stabilitate politică, vom continua calea sigură de a dezvolta România” a ţinut să precizeze premierul. El a arătat că fără infrastructură şi mai ales antreprenori nu putem vorbi despre dezvoltare. ”Am făcut o mare greşeală. S-a dezvoltat şi ne-am concentrat să dezvoltăm neuniform România. Ca întotdeauna nordul se dezvoltă primul, dar am uitat şi de alte regiuni de dezvoltare ale României, iar în acest moment asta facem, dezvoltăm şi sudul României, şi Oltenia, şi Muntenia şi, nu în ultimul rând, dezvoltăm Moldova, cumva obligaţi, ţinând cont de criza de securitate de la graniţa cu România. Normal că trebuie să dezvoltăm sudul, unde avem o oportunitate extraordinară în ceea ce priveşte portul Constanţa şi este coridorul sudic între Grecia, Bulgaria şi România”, a explicat premierul Ciolacu.

El a mai arătat că sunt investiţii, avem pentru prima oară aproape 1.100 km finalizaţi în infrastructura rutieră, avem 850 km în lucru şi vreo 470 km în licitaţie. Investim în sănătate peste 13 miliarde de lei.

”E pentru prima oară când am abandonat acel sistem păgubos de a repara spitale în clădiri confiscate, în puşcării sau cum s-au dezvoltat în perioada comunistă. Este pentru prima oară când am învăţat o lecţie de ce au plecat atât de mulţi români şi la început au fost plătiţi prost în străinătate pentru că nu aveau nici o meserie. Şi atunci am găsit înţelegere şi la Comisia Europeană şi acum investim peste un miliard de euro în învăţământ dual, atât de important pentru dezvoltarea României şi pentru a asigura în viitor şi o meserie românilor, modificând legislaţia, că pot avea posibilitatea de a merge mai departe pe urmă şi la universităţi”, a completat premierul.

Ciolacu a afirmat că mai avem o provocare, odată cu reforma fiscală, ca accesul la educaţie şi sănătate să fie egal, indiferent de venituri.

”Oricum, avem cea mai mare impozitare a muncii din Europa, la veniturile mici, să venim cu deduceri din venituri astfel încât să dezvoltăm aceste servicii şi accesul la after-school, la grădiniţe să fie egal pentru toţi cetăţenii României”. a spus el. Potrivit premierului Ciolacu, ”vestea bună este că nu mai vorbim de o perspectivă de 10, 20, 30 de ani, vorbim de o perspectivă scurtă, de maximum 2 ani de zile, pentru că toate aceste sume, de această dată, ne obligă pe noi, politicienii, să le implementăm în maximum 2 ani de zile”. ”Este termenul de implementare a PNRR-ului şi, dacă nu facem acest lucru, vom pierde banii. Cumva, aş putea spune că, în sfârşit, Comisia Europeană a găsit soluţia şi pentru clasa politică din România, pentru prima oară să aibă un deadline şi să implementeze cât mai scurt tot ceea ce şi-a propus. Normal că nu veţi veni acasă dacă nu va fi un sistem de învăţământ aşa cum v-aţi învăţat în ţările în care aţi plecat. Normal că v-aţi obişnuit cu servicii medicale performante şi cu un acces la sănătate mult mai facil”, a spus premierul.

Şeful Executivului a anunţat că până acum, Guvernul României a cheltuit în jur de 78 de miliarde pentru sistemul de sănătate pentru a-l întreţine.

”Sunt bani foarte mulţi, dar în continuare vedem la televizor breaking news-uri, cum că nu există anumite medicamente. Trebuie să ne aplecăm şi să terminăm o dată cu cei mai buni IT-işti din Europa, unde-i regăsim pe românii noştri. Totuşi, să închidem acest decalaj între performanţa IT din privat şi sub performanţa, aş putea spune, de IT din sistemul public, indiferent dacă vorbim de sistemul public local sau sistemul public central. Sunt peste 6 miliarde de euro pe care trebuie să-i cheltuim tot în 2 ani de zile în zona de digitalizare”, a afirmat el.

”Eu cred că vremurile în care vorbeam de România de acasă, România din diaspora, România de stânga sau România de dreapta, cum spunea domnul Bostan, România urâtă şi împărţită între buni şi răi, într-o Românie rurală, una urbană, eu cred că avem o singură Românie şi cred că ne dorim cu toţii să avem o singură Românie şi ne dorim cu toţii să vă întoarceţi acasă. Dramele pe care le-aţi creat în familiile dumneavoastră când aţi plecat, eu cred că încet-încet trebuie să se închidă. Anul trecut a fost pentru prima oară când s-au reîntors în România 190.000 de români. La cum arată trend-ul din anul acesta, veţi vedea că anul acesta se vor întoarce şi mai mulţi români. Se întorc foarte mulţi medici. Am stopat odată exodul de medici”, a spus premierul în cadrul evenimentului

Şeful Executivului a subliniat că ceea ce a pierdut România şi ce am pierdut noi a fost toată plus valoarea, cu toate că au trimis acasă 6,5 miliarde de euro – aproape 2% din PIB-ul României.

”Aceşti bani au fost trimişi de către dumneavoastră pentru a vă ajuta familiile. Îmi închipui ce sumă colosală ca antreprenori de succes aici, ce sumă colosală aţi putut produce pentru ţările în care locuiţi acum”, a mai spus Ciolacu. Premierul a precizat că dacă se uită la media de vârstă a diasporei, în Italia, în Marea Britanie, în Spania, e între 31 şi 33 de ani. ”În afară că am pierdut plus valoarea României am pierdut şi viitorul României, pentru că toţi tinerii acum muncesc, se dezvoltă profesional, îşi întemeiază familii în alte ţări”, a afirmat el.

Marcel Ciolacu a mai spus că a vorbit cu António Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, şi Portugalia a trecut printr-un asemenea abandon al ţării ca şi România.

”Am întrebat: Antonio, spune-mi şi mie, cum aţi rezolvat voi? Şi mi-a zis: Marcel, n-am rezolvat. Este de foarte lungă durată, dar până când nu am dezvoltat infrastructură, sistem de sănătate, educaţie şi n-am devenit coerenţi în zona politică, nu s-au întors înapoi. Nici acum nu s-au întors în totalitate, dar cel mai frumos sentiment pe care poţi să-l ai ca şi prim-ministru este să munceşti, să ţi se întoarcă românii, portughezii, să se întoarcă acasă”, a arătat Ciolacu.