Ciolacu despre vila de lux refăcută de stat pentru Iohannis: Nu știu pentru cine e, o să cer toate informațiile de la Regia Protocolului de Stat / Așa e legea, foștii președinți au dreptul la reședință

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți că nu știe care este valoarea investițiilor făcute de Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RAAPPS) în vila despre care investigații G4Media și Recorder au arătat că ar urma să se mute Klaus Iohannis la finalul mandatului de președinte.

”Nu știu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane de euro, am aflat și eu din presă. Nu e nici prima, nici ultima. Nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru președinte sau nu, vom vedea. E prin RAPPS, Secretariatul General al Guvernului are în subordine RAPPS. Depinde câți metri pătrați are. Am avut discuția și cu Vila Lac 1 și v-am spus că nu e o prioritate pentru guvern. Nici nu pot interzice RAPPPS să nu își facă plan de investiții multianual. Să ne vină toată informația de la RAPPS, o să cer toate informațiile de la SGG. Haideți să vedem care e realitatea”, a spus Ciolacu când a fost întrebat despre refacerea vilei de lux din centrul Capitalei.

Întrebat de ziariști dacă e normal ca un fost șef de stat să primească o vilă de o asemenea valoare, Ciolacu a spus: ”Așa e legea. Știți că o altă vilă a fost pregătită în trecut pentru fostul președinte Băsescu, dar s-a închiriat de fapt către o ambasadă pe o sumă consistentă”.

Context

Fostul sediu al Partidului Național Liberal și al ALDE de pe Bulevardul Aviatorilor numărul 86 din București este pe cale să fie transformat într-o ”locuință individuală” care va fi atribuită președintelui Klaus Iohannis după ce acesta își va termina al doilea mandat, a declarat pentru G4Media.ro o sursă din mediul politic. Aceeași sursă a susținut că, în final, lucrările de amenajare vor costa 45 de milioane de lei (circa 9 milioane de euro).

Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, instituția care are în administrare imobilul și contractul de lucrări a refuzat să răspundă unor întrebări trimise de G4Media.ro pe marginea acestui subiect încă de pe data 22 ianuarie 2024.

În extrasul de Carte Funciară al clădirii de pe Aviatorilor a fost notat pe 26 iulie 2023 faptul că Primăria Generală a Municipiului București a autorizat executarea unor ”lucrări de construire pentru: remodelare interioară și exterioară, schimbarea destinației construcției în locuință individuală din clădire birouri/sediu partid, construcții anexe, cu toate instalațiile interioare aferente, împrejmuire, utilități”.

Din extrasul de Carte Funciară reiese faptul că proprietatea de pe Aviatorilor este amplasată pe un teren de 1.110 mp și constă din trei imobile: clădire birouri (S+P+1E) cu suprafața construita la sol de 475 mp și suprafață construită desfășurată de 1.265 mp, un garaj cu suprafața construită desfășurată de 43 mp și o cabină poartă cu suprafața de 23 mp.

Conform legii, foștii președinți au dreptul să primească din partea RAAPPS o reședință oficială. Președinte înainte de Klaus Iohanis, lui Traian Băsescu i s-a repartizat o vilă de pe strada Gogol din București, și aici având loc lucrări de reabilitare înainte de mutarea acestuia. Renovarea imobilului a costat cu mult sub prețul clădirii de pe Aviatorilor: circa 300.000 de euro.

Subiectul imobilului de pe Aviatorilor a fost dezvăluit, în premieră, de Recorder.ro, cifra vehiculată pentru lucrări fiind de 7 milioane de euro (informațiile G4Media.ro indică costuri de 9 milioane de euro pentru modernizarea vilei). În același registru, la începutul lunii ianuarie, mai multe canale media au informat, citând surse din administrație, că Iohannis urma să primească după al doilea mandat un alt imobil, pe strada Gogol, în apropierea celui repartizat lui Băsescu în 2015.