Trump exclude trimiterea trupelor americane pentru a impune un eventual acord de pace în Ucraina

Președintele Donald Trump a exclus trimiterea trupelor americane pentru a ajuta la aplicarea unui eventual acord de pace în Ucraina, în ciuda faptului că luni s-a arătat deschis la această idee, transmite CNN.

Într-un interviu telefonic acordat Fox News marți dimineață, Trump a fost întrebat: „Ce fel de garanții credeți că aveți, după încheierea mandatului administrației Trump, că nu vor fi trupe americane pe teren pentru a apăra granița (Ucrainei)?”

„Ei bine, aveți asigurarea mea, iar eu sunt președinte”, a răspuns Trump.

Un oficial al Casei Albe a confirmat marți că Trump este „categoric” în privința netrimiterii trupelor americane pentru a proteja Ucraina. Dar, a adăugat oficialul, există și alte modalități prin care SUA pot asigura protecția Kievului.

Oficialul a adăugat că discuțiile privind angajamentele în materie de garanții de securitate sunt în curs, iar detaliile concrete vor continua să facă obiectul negocierilor între SUA, aliații săi europeni și Ucraina. Liderii străini vor să știe ce resurse va angaja Trump pentru a se asigura că, odată ce se va ajunge la un potențial acord de pace, Rusia nu va putea să se regrupeze și să cucerească mai mult teritoriu în viitor.

Trump a declarat marți că încă mai crede că țările europene sunt „prima linie de apărare” în ceea ce privește agresiunea Rusiei în Ucraina, dar că SUA se vor implica în asigurarea securității regiunii.

Trump a fost ales în parte datorită promisiunii de a ține trupele americane departe de conflictele externe, iar chiar și unii membri ai propriei sale administrații au pledat pentru o reducere semnificativă a rolului SUA în războiul din Ucraina, notează CNN.