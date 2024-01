Ciolacu despre eventuala comasare a alegerilor: Nu e nedemocratic, Belgia şi Irlanda au anunţat că vor avea alegeri locale odată cu alegerile europarlamentare

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că PSD nu a luat încă o decizie legată de comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale pe 9 iunie. El spus însă că o astfel de comasare, criticată dur de opoziție, nu ar fi nedemocratică.

„Cu certitudine pe 9 iunie o să avem alegeri europarlamentare. (…) Nu am luat o decizie în interiorul partidului (cu privire la comasarea alegerilor – n.r.) şi în plus nu putem să o luăm singuri, cu toate că alţi colegi de coaliţie nu cunosc acest detaliu şi această comasare. De aceea, am stabilit cu toţi colegii parlamentari – nu vor vota nicio modificare legislativă în acest moment în ceea ce priveşte comasarea alegerilor sau decalarea vreunui rând de alegeri”, a afirmat Ciolacu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă la şedinţa Consiliului Politic Naţional al PSD s-a discutat despre comasarea alegerilor, potrivit Agerpres.

„Singura discuţie care a fost în partid a fost că, dacă se comasează vreo alegere, vrem să ştim întreg calendarul convenit cu cei care pot să creeze o majoritate în Parlament, ca să treacă modificările legislative. Cu adevărat, vă anunţ că nu e nedemocratic. Belgia şi Irlanda au anunţat că vor avea alegeri locale odată cu alegerile europarlamentare”, a afirmat premierul.

El a afirmat că este foarte posibil ca după alegeri să funcţioneze în continuare actuala coaliţie de guvernare „dacă românii vor hotărî acest lucru”.

Miercuri, conducerea PNL a votat în unanimite ca românii din diaspora să poată vota două zile la europarlamentare, au declarat pentru G4Media.ro surse liberale. Potrivit acestora, votul a fost dat la propunerea europarlamentarului Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL.

G4Media.ro a dezvăluit, săptămâna trecută, în premieră, că PSD și PNL iau în calcul varianta comasării alegerilor locale cu cele europarlamentare, programate pentru 9 iunie. Mutarea ar dezavantaja AUR și USR, care nu dispun de infrastructura de primari pe care cele două mari partide din coaliție o vor mobiliza la vot.

AUR și USR au criticat intenția guvernului, calificată drept o măsură anti-democratică.

În varianta comasării europarlamentarelor cu localele, primarii care ar urma să fie aleși în luna iunie ar urma să aștepte încă aproape cinci luni până la preluarea manatului, deoarece primarii în funcție ar urma să își încheie mandatul abia în luna septembrie. România ar avea, prin urmare, în premieră două categorii de primari pentru aceeași localitate: primari aleși și prinari în exercițiu.