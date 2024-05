Ciolacu, despre datoria publică de peste 52%: De la guvernarea domnului Cîţu, fiindcă atunci când a guvernat PSD, acea ciumă roşie a lăsat datoria publică la 36%

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, chestionat cum de a ajuns datoria publică la 52,4% din PIB în februarie 2024 în guvernarea PSD-PNL, că din cauza guvernării Cîţu deoarece acesta a făcut împrumuturi de 200 miliarde lei. Şeful Executivului a subliniat că, „în decursul acestui an, datoria publică va ajunge la 48-49%” şi a anunţat o întrunire cu miniştrii pentru a discuta despre jaloanele din PNRR şi mai ales despre investiţiile prevăzute acolo, transmite News.ro.

„Păi vă spun eu – de la guvernarea domnului Cîţu, fiindcă atunci când a guvernat PSD, acea ciumă roşie a lăsat datoria publică la 36%. A venit domnul Cîţu care a făcut împrumuturi de 200 de miliarde de lei. Repet, 200 de miliarde de lei. Normal şi eu am credit la bancă şi dumneavoastră, primele rate ţi le pui, când trebuie să dai banii. Corect? Dacă vrei să îţi cumperi o locuinţă, te gândeşti că nu ţi-e suficientă locuinţa pe care o cumperi, trebuie să o şi mobilezi, trebuie să îi pui şi yală şi atunci îţi pui ratele mai mari după trei, patru ani. Aşa a făcut şi domnul Cîţu. A făcut 200 de miliarde lei datorii, niciunde în lume nu se întâmplă ca partidul care a câştigat alegerile să nu fie desemnat să aibă propunerea de premier, s-a făcut o coaliţie de dreapta care a funcţionat cred că vreo opt luni. Până când, cunoaştem toţi situaţia la care s-a ajuns”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă la Buzău, întrebat cum s-a ajuns în guvernarea PSD-PNL ca datoria publică să depăşească 52% din PIB.

Liderul PSD a adăugat că, „în decursul acestui an, datoria publică va ajunge la 48-49%”.

„A fost un vârf de plăţi şi este normal. Ce e cel mai important este că în primele trei luni avem investiţii deja decontate, făcute plăţile de către statul român, unele pe fonduri europene, unele din bugetul de stat, de 30 de miliarde. Avem cel mai mare procent din PIB pentru investiţii din istoria României, 7,2%, aproximativ 100 de miliarde, cam jumătate din cât a împrumutat Cîţu”, a completat premierul.

Acesta a adăugat că va avea o întrevedere cu toţi miniştrii pentru a discuta despre jaloanele din PNRR şi în special despre investiţiile prevăzute acolo. „Eu nu o să stopez nicio investiţie în România”,a maii punctat Ciolacu.

„Săptămâna viitoare o să am o întrunire cu toţi miniştrii şi în ceea ce priveşte jaloanele şi investiţiile mai ales în PNRR. În acest ritm, părerea mea e că vom închide anul cu 9%. E adevărat că întâi există un delay. Întâi cheltui banii şi pe urmă începi să îi colectezi, ţi se întorc înapoi pe taxe şi impozite. (…) Am riscat acest lucru şi eu nu o să stopez nicio investiţie în România şi vedeţi oriunde vă uitaţi, în orice comună, în orice municipiu, veţi vedea investiţii şi mai ales pe infrastructura mare, şi s-a creat un delay, fiindcă întâi cheltui foarte mult, pe urmă mi se întorc banii din taxe şi impozite. Am făcut un pic de ordine. Sper ca domnul ministru să vină şi cu reorganizarea ANAF. Cu alte cuvinte, cu toate că am lungit răspunsul, chiar avem un plan şi toţi colegii din Guvernul României, indiferent de culoare politică, ne înţelegem şi cu toţii am înţeles că trebuie să avem un plan integrat”, a explicat şeful Guvernului.

Context. Datoria publică a României a ajuns la 841,292 miliarde lei în februarie 2024, depășind 52,5% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit Economedia. Este cel mai înalt nivel al datoriei publice, atins pe fondul împrumuturilor făcute de Ministerul Finanțelor în primele luni ale anului în contul nevoii de finanțare pentru întregul an. Creșterea accelerată a datoriei publice în guvernul de coaliție condus de PSD vine pe fondul criticilor anterioare ale premierului Marcel Ciolacu pentru guvernele de dreapta. Detalii aici.