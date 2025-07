Ministrul FInanțelor: Datoria publică a crescut, e prognozată să ajungă la sfârşitul acestui an la 60% din PIB/ A crescut de la 570 de miliarde de peste 1.100 de miliarde

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că datoria publică a României este prognozată să ajungă la sfârşitul acestui an la 60% din PIB şi a adăugat că aceasta a crescut cu 20 de procente în ultimii cinci ani, de la 570 de miliarde de peste 1.100 de miliarde. El a precizat că României i-au fost cerute permanent măsuri corective, având în vedere situaţia economică, dar că nu a răspuns nici la solicitarea din ianuarie de a prezenta un raport cu respectivele măsuri până în aprilie, şi nu a răspuns nici după aprilie de ce nu a fost prezentat raportul, transmite News.ro.

Alexandru Nazare a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, dacă a calculat cineva impactul pe nivelul de trai al măsurilor fiscal-bugetare din pachetul 1.

”Este un impact pe nivelul de trai, este un impact pe inflaţie şi trebuie să o spunem foarte clar, acest pachet, în ciuda faptului că ne stabilizează economia şi ne fereşte de o situaţie catastrofală în care ne pierdeam calificativul de investiţii, are şi efecte adverse. Va avea şi efecte adverse. Adică se va vedea în inflaţie. Trebuie să spunem foarte clar acest lucru şi direct şi onest să le explicăm românilor că acesta este un cost pe care îl plătim pentru a evita un cost mult mai mare, enorm de mare, care ar fi însemnat downgradarea României. Şi de care am fost la acest moment extrem de aproape, dar pericolul nu a trecut în totalitate”, a afirmat Nazare.

Întrebat cât de aproape am fost de acel moment, ministrul Finanţelor a răspuns: ”Foarte aproape. În toată cariera mea şi mai ales în perioadele în care am fost în Ministerul de Finanţe şi vă amintesc faptul că am fost acolo în timpul crizei, în 2009 am participat la toate Consiliile Europene în care se discuta situaţia criza europeană şi mecanismul de stabilizare la Bruxelles. Am fost în 2021, în timpul pandemiei, după pandemie, de fapt, stabilizarea de după pandemie, de asemenea, un deficit de 9,3% atunci, am văzut şi cum au stat lucrurile şi cum tratau cei de la Bruxelle negocierile atunci şi cât departe sau aproape eram de perspectiva unui downgrade şi ce s-a întâmplat acum. Este incomparabil. Niciodată n-am fost atât de rău ca acum”.

El a precizat că situaţia a fost mai dificilă acum pentru că a crescut datoria publică.

”A fost mai rău acum, pentru că e o mare diferenţă în datorie publică. Datoria publică a crescut, e prognozată să ajungă la sfârşitul acestui an la 60%, a crescut enorm în ultimii cinci ani cu aproape 20%, de la 570 de miliarde de peste 1100 de miliarde, ceea ce, bineînţeles, ne pune într-o altă zonă de risc faţă de ce riscuri aveam de gestionat acum cinci ani sau acum 15 ani”, a explicat Alexandru Nazare.

El a mai declarat că România nu a luat măsuri corective în economie deşi acest lucru i-a fost cerut de oficialii europeni.

”Am ieşit din dialog prin faptul că ni s-au cerut permanent măsuri, având în vedere deteriorarea situaţiei economice, deteriorarea indicatorilor principali, şi nu am luat măsuri de corecţie. Aceste lucruri sunt cerute de trei ani, cu accent în ultimul an şi jumătate, nu am luat măsuri corective, în mod repetat, nu am răspuns la solicitarea din ianuarie de a prezenta un raport cu măsurile corective până în aprilie, nu am răspuns nici după aprilie de ce nu am prezentat raportul”, a mai spus ministrul Finanţelor.