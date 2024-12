Cine este Radu Marinescu, surpriza PSD de la Justiție: Avocat de primării rurale, a apărat-o pe Olguța Vasilescu în arestul DNA, figură ștearsă în partid / A candidat la șefia Baroului Dolj și a pierdut

Radu Marinescu a fost ales deputat PSD de Dolj la alegerile parlamentare din urmă cu trei săptămâni și este surpriza social-democraților pentru portofoliul de la Justiție, acolo unde PNL și PSD transmiseseră că vor gira un profesionist ales de PSD. Marinescu este considerat o figură ștearsă în partid.

În mandatul 2020-2024 a fost consilier local PSD în Primăria Craiova și este vicepreședintele Organizației Municipale a filialei PSD Craiova.

Conform declarației de avere depusă în 2023, Marinescu a fost avocatul primăriilor din comunele doljene Coțofenii din Dos, Malu Mare, Novaci, Scăești, Segarcea și a dat asistență judiciară și Penitenciarului Craiova.

Marinescu a apărat-o pe Lia Olguța Vasilescu în timp ce se afla în arestul DNA, sub acuzațiile de corupție, dar a reprezentat și Primăria Craiova în diferite spețe. Primarul Craiovei a fost achitată definitiv, în cele din urmă.

Marinescu l-a reprezentat și pe Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu, în procesul de la Înalta Curte de Casație și Justiție privind acuzații de corupție, de care a scăpat prin prescripție.

Marinescu a candidat la șefia Baroului Dolj și a pierdut.

Conform ultimei declarații de avere depuse înaintea alegerilor parlamentare, are două apartamente, unul moștenire de 75 mp și al doilea cumpărat în 2019 de 88 mp, un Mercedes Benz din 2022 luat în leasing, 29.000 de lei și aproximativ 6000 de lei în conturi. Are un credit de 55.000 de euro scadent în 2027. Din funcția de consilier local a încasat în ultimul an 12.335 de lei și ca lector 2821 de lei. Mai declară 1.480.660 lei venituri ca avocat.

știre în curs de actualizare