Cine este Nicușor Dan, proiectat câștigător în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2025

Nicușor Dan este proiectat, după numărarea a 90% din voturile din turul doi al alegerilor prezidențiale din 18 mai 2025, drept viitorul președinte al României.

În vârstă de 55 de ani, primarul general al Bucureștiului aflat la al doilea mandat, s-a decis intempestiv, pe 16 decembrie 2024, să intre ca independent în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2025, explicând că a luat această decizie „pentru că bucureștenii nu pot trăi bine în București dacă România nu o duce bine”. Ulterior, candidatura sa a primit sprijinul USR, care, în cadrul Comitetului Politic, a decis cu o largă majoritate să îl susțină pe Nicușor Dan și să renunțe la candidatura proprie, Elena Lasconi. Motivația deciziei a fost că USR nu putea risca ca România să ajungă să aleagă între doi candidați antieuropeni, Victor Ponta și George Simion, în turul doi al alegerilor.

Parcursul public al lui Nicușor Dan pornește de la statutul de olimpic internațional la matematică, trece prin implicarea activă în societatea civilă ca activist influent și ajunge la asumarea unui rol politic. Originar din Făgăraș, Nicușor Dan a absolvit Liceul „Radu Negru”, unde s-a evidențiat câștigând Premiul I la Olimpiada Internațională de Matematică în anii 1987 și 1988.

După absolvirea Facultății de Matematică din București, și-a continuat studiile în Franța, la École Normale Supérieure din Paris. A obținut un master în matematică la Universitatea Paris 11 și un doctorat la Universitatea Paris 13. Întors în țară, a lucrat timp de 18 ani ca cercetător la Institutul de Matematică al Academiei Române.

Implicarea civică a început în anii 2000, când a fondat Școala Normală Superioară din București și Asociația Tinerii pentru Acțiune Civică. A devenit cu adevărat cunoscut în 2008, când a fondat Asociația Salvați Bucureștiul – ONG-ul care a schimbat fața activismului urban din România. Prin procese și presiune publică, a contribuit la modificarea legilor urbanismului și a protecției spațiilor verzi.

În politică a intrat în 2015, când a fondat Uniunea Salvați România (USR), partid din care a demisionat în 2017 din cauza divergențelor privind curentul progresist dominant din partid. În 2016 a fost ales deputat USR, iar în 2020 a devenit primar general al Bucureștiului ca independent, susținut de o alianță de dreapta. A fost reales în 2024, cu peste 46% din voturi.

Stilul său de conducere este caracterizat de un tehnocratism pronunțat, evitând conflictele politice și concentrându-se pe soluții administrative. Tot în 2024 a organizat cu succes un referendum pentru reorganizarea urbanistică și financiară a Capitalei, care însă nu a fost transpus legislativ de către majoritatea politică aflată la guvernare formată din PNL și PSD.

Nicușor Dan a candidat la alegerile prezidențiale din 2025 cu sloganul „România onestă”. Se declară un politician pro-european, pro-NATO și pro-transparență. Este creștin ortodox, dar critică asocierea politică excesivă cu Biserica. În chestiuni precum drepturile LGBT sau parteneriatul civil preferă o poziție de echilibru, considerând că societatea, și nu clasa politică, trebuie să decidă.

A vorbit despre necesitatea reformării serviciilor de informații, după ce a acuzat un eșec sistemic în gestionarea alegerilor din 2024.

În ceea ce privește politica externă, susține ferm sprijinirea Ucrainei și consolidarea capacității defensive a României.

Pe plan personal, Nicușor Dan are un profil financiar modest. Deține un teren în Predeal, nu are apartamente sau case, conduce o mașină veche din 1986 și are datorii bancare semnificative. Veniturile sale provin în principal din indemnizația de primar, iar campaniile electorale au fost susținute în mare parte prin donații private și rambursări de la Autoritatea Electorală Permanentă.

Controversele pe numele său sunt legate de momentul depunerii candidaturii sale pentru alegerile prezidențiale, când în dreapta sa s-a aflat Daniel Ene, colonel SRI în rezervă. Potrivit unei investigații Recorder, Ene l-a însoțit pe Dan în aproape toate deplasările din campanie, alimentând suspiciuni legate de o apropiere între candidatul independent și structurile de informații.

De asemenea, relația lui Nicușor Dan cu omul de afaceri Matei Păun a atras atenția presei. Păun, un consultant financiar cu cetățenie germană și domiciliu în SUA, a derulat afaceri în fostul spațiu sovietic, inclusiv în Rusia și Belarus – zone sensibile în actualul context geopolitic. Mai mult, postările lui Păun din trecut, cu accente pro-Putin și pro-Rusia, au alimentat controverse. Nicușor Dan a recunoscut că îl contactează ocazional pentru sfaturi, dar a evitat să comenteze în detaliu afacerile acestuia.

Pe tema avortului, Dan a adoptat o poziție precaută. Deși a declarat că, în principiu, susține dreptul femeii de a decide asupra propriului corp, a adăugat că există „nuanțe” care țin de vârsta fătului, ceea ce a stârnit critici din partea ambelor tabere ale dezbaterii.

Într-o declarație care a generat reacții puternice, Nicușor Dan a afirmat că l-ar lua consilier la Cotroceni pe fostul președinte Klaus Iohannis, pe motiv că acesta are încă „proaspete” relațiile cu partenerii internaționali ai României. Ulterior, s-a distanțat de această idee, susținând că a fost o exprimare neinspirată.

În timpul campaniei pentru turul doi a declarat că ar dori să îl propună pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, iar guvernarea să fie asigurată dintr-o coaliție formată din partidele pro-europene: PNL, PSD, USR și UDMR.

Nicușor Dan a declarat, duminică seară, la Antena 3, că mâine începe discuțiile informale pentru un nou guvern, ”să vedem cine, ce vrea” și a anunțat că va discuta și cu Ilie Bolojan. Detalii aici.

