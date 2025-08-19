G4Media.ro
O femeie din Constanța a murit după ce a fost înjunghiată de…

O femeie din Constanța a murit după ce a fost înjunghiată de partenerul ei / Poliţiştii afirmă că anterior nu au existat sesizări cu privire la o stare de conflict între ei

O femeie în vârstă de 45 de ani a murit, marţi, după ce a fost înjunghiată de partenerul ei, în vârstă de 51 de ani, incidentul având loc în locuinţa lor dintr-o comună din judeţul Constanţa. Poliţiştii au afirmat că nu au existat sesizări privind o stare conflictuală între cei doi, transmite News.ro.

”Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, şi-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător. Fapta ar fi fost săvârşită în locuinţa acestora, din comuna Topraisar”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Ei au menţionat că la Postul de Poliţie Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi şi nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Tags:
