China, Rusia şi Mongolia îşi întăresc cooperarea în domeniul securităţii prin exerciţii comune la frontieră

China, Rusia şi Mongolia au desfăşurat primele lor exerciţii comune de apărare a frontierei, a anunţat marţi armata chineză, subliniind necesitatea unei coordonări mai strânse în materie de securitate între cele trei ţări vecine, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Exerciţiul, denumit „Cooperare pentru Apărarea Frontierei – 2025”, a avut loc luni şi marţi într-o regiune de frontieră comună care nu a fost menţionată, a raportat Armata de Eliberare a Poporului într-o postare pe contul său oficial de pe reţeaua Weibo.

Exerciţiile au avut ca scop „consolidarea cooperării strategice între cele trei ţări, prin întărirea capacităţii de a contracara ameninţările la adresa securităţii frontierelor, şi continuarea consolidării încrederii strategice reciproce”, adaugă armata chineză.

În timpul exerciţiilor, un post de comandă comun a fost înfiinţat pe teritoriul chinez, operat după principiul „cărei părţi îi aparţine teritoriul, acea parte preia conducerea, cu o consultare multilaterală şi o comandă paralelă”, se menţionează în postarea de pe Weibo.

Aceste manevre survin după întrevederea trilaterală dintre liderii celor trei ţări pe 2 septembrie la Beijing, la o zi după ce preşedintele chinez Xi Jinping a găzduit peste 20 de lideri ai ţărilor non-occidentale la summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), unde a pledat pentru o nouă ordine globală de securitate şi economică.

Mongolia nu a aderat până acum la OCS, alegând să fie un stat observator din 2004, în timp ce alte naţiuni, precum India, Pakistan şi Iran, au devenit membri deplini ai organizaţiei.

Beijingul a continuat să-şi îndemne vecinul să se alăture organizaţiei, din care fac parte în prezent 10 ţări.