China ridică miza în negocierile comerciale cu SUA și deschide anchete privind discriminarea şi dumpingul legate de cipuri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul Comerţului din China a anunţat sâmbătă lansarea a două investigaţii împotriva Statelor Unite, cu doar o zi înaintea unei noi runde de discuţii comerciale bilaterale programate să aibă loc începând de duminică la Madrid, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prima anchetă vizează posibile practici discriminatorii în politicile Washingtonului privind comerţul cu cipuri, iar cea de-a doua se concentrează pe acuzaţii de dumping la importurile unor cipuri analogice americane utilizate în dispozitive precum aparate auditive, routere Wi-Fi şi senzori de temperatură.

Autorităţile chineze susţin că Washingtonul a impus în ultimii ani o serie de restricţii, inclusiv controale la export şi investigaţii de tip anti-discriminare, cu scopul de a limita dezvoltarea industriilor high-tech din China, precum cipurile avansate şi inteligenţa artificială.

Negocierile de la Madrid, care vor avea loc între 14 şi 17 septembrie, vor fi conduse de vicepremierul chinez He Lifeng şi vor aborda teme precum tarifele impuse de SUA, utilizarea ”abuzivă” a controalelor la export şi situaţia aplicaţiei TikTok.

Ministerul chinez al Comerţului a acuzat Washingtonul că sancţiunile recente împotriva companiilor chineze sunt nejustificate şi a cerut retragerea lor imediată.

Decizia Beijingului vine după ce Statele Unite au adăugat vineri 32 de entităţi pe lista restricţiilor comerciale, dintre care 23 din China, inclusiv firme acuzate că au achiziţionat echipamente pentru producţia de cipuri destinate gigantului chinez SMIC.

Întâlnirea din Spania va fi a patra de acest tip din 2025, după runde de negocieri la Geneva, Londra şi Stockholm, unde cele două părţi au convenit prelungirea pentru 90 de zile a ”pauzei tarifare”, valabilă acum până pe 10 noiembrie.

Un alt subiect sensibil va fi TikTok, aplicaţia deţinută de ByteDance, ameninţată cu interdicţia în SUA dacă nu trece în proprietate americană. Preşedintele Donald Trump a extins termenul-limită pentru vânzarea activelor americane ale companiei până pe 17 septembrie.

”Dacă Statele Unite insistă să submineze interesele legitime ale companiilor chineze, China va lua măsurile necesare pentru a-şi apăra interesele naţionale”, a avertizat cotidianul oficial People’s Daily, într-un editorial publicat sâmbătă.