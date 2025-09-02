China încearcă să pună capăt culturii muncii excesive, cunoscută sub denumirea „996”-program de la 9 dimineaţa la 9 seara, şase zile pe săptămână

China face noi eforturi pentru a limita obiceiul muncii prelungite, cunoscut sub denumirea ”996” – program de la 9 dimineaţa la 9 seara, şase zile pe săptămână, pe fondul presiunilor sociale şi internaţionale, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Tot mai multe companii, inclusiv producătorul de electrocasnice Midea sau gigantul dronelor DJI, au început să impună angajaţilor ore limită de plecare de la birou, uneori chiar înainte de ora 21:00, după ce anterior aceştia erau obişnuiţi să lucreze până la miezul nopţii.

Cultura ”996” a fost mult timp asociată cu marile companii de tehnologie din China, precum Alibaba, Tencent sau ByteDance (proprietarul TikTok).

În 2021, după ce o angajată de 22 de ani de la platforma de comerţ online Pinduoduo a murit pe drumul spre casă, în urma unui schimb de noapte, aceste firme au anunţat că renunţă la practicile dure de program de lucru. Totuşi, orele suplimentare au rămas o realitate frecventă în sector, alimentate de competiţia acerbă şi de obiectivele ambiţioase impuse angajaţilor.

Deşi legislaţia muncii din China stabileşte un maxim de opt ore pe zi şi 44 de ore pe săptămână, cu un plafon lunar de 36 de ore suplimentare, realitatea este diferită: în primele cinci luni din 2025, chinezii au lucrat în medie 48,5 ore pe săptămână, potrivit datelor oficiale.

Această presiune are efecte negative directe asupra sănătăţii – de la epuizare şi probleme cardiovasculare, până la scăderea performanţei la locul de muncă şi deteriorarea echilibrului dintre viaţa personală şi cea profesională.

Totuşi, mulţi cercetători subliniază că problema ţine de productivitatea scăzută a muncii şi de competiţia acerbă dintre companii, ceea ce face ca schimbarea culturii organizaţionale să fie un proces lent şi dificil.

Cultura muncii extinse continuă să fie alimentată de salariile minime scăzute, presiunea performanţei şi dorinţa angajaţilor de a-şi asigura stabilitatea locului de muncă.

Guvernul de la Beijing a intensificat campaniile împotriva „996”, inclusiv prin emisiuni TV dedicate, iar analiştii spun că schimbarea vine şi pe fondul reglementărilor europene împotriva muncii forţate, care vor intra în vigoare în 2027.