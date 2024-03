China continuă ancheta antidumping privind coniacul importat din Uniunea Europeană

Ministerul Comerţului din China a anunţat marţi că intenţionează să selecteze Martell & Co, Societe Jas Hennessy & Co şi E. Remy Martin & Co ca firme eşantion pentru ancheta antidumping privind coniacul importat din Uniunea Europeană (UE), transmite Reuters, transmite Agerpres.

Companiile nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta informaţia.

În ianuarie, Ministerul Comerţului din China a anunţat demararea unei anchete antidumping privind coniacul importat din Uniunea Europeană (UE), pe fondul intensificării tensiunilor dintre Beijing şi Bruxelles.

Investigaţia vine în urma unei plângeri depuse de Asociaţia chineză de băuturi alcoolice în numele industriei interne de coniac. Ancheta se va concentra pe coniacul din UE care este importat în China în recipiente mai mici de 200 de litri, a precizat Ministerul Comerţului, fără a da publicităţii numele companiilor.

Decizia vine la câteva luni după ce UE a lansat o anchetă privind subvenţiile acordate de China pentru vehiculele electrice, în încercarea de a stopa importurile ieftine care au inundat piaţa auto europeană. De asemenea, în decembrie blocul comunitar a lansat o anchetă antidumping privind importurile de biodiesel din China.

„China indică Europei cum ar putea arăta represaliile dacă sunt impuse taxe vamale la vehiculele electrice chinezeşti”, susţine Noah Barkin, consilier principal la Rhodium Group. „Această mişcare ar afecta cel mai mult ţările producătoare de vin, cum ar fi Franţa, şi probabil nu este o coincidenţă. Guvernul francez a fost cel mai puternic susţinător al anchetei UE privind subvenţiile acordate de China pentru vehiculele electrice”, a declarat Barkin.

Companiile franceze Remy Cointreau, Pernod Ricard şi LVMH vând coniac în China (mărcile Remy Martin, Martell şi Hennessy). China reprezintă o piaţă majoră pentru toate mărcile de coniac, care sunt afectate de scăderea cererii în SUA.

Conform datelor autorităţii vamale de la Beijing, Franţa este responsabilă pentru 99,8% din toate exporturile UE de coniac în China.

Asociaţia industriei franceze a coniacului a dat asigurări vineri că va coopera deplin cu autorităţile chineze în contextul anchetei antidumping privind coniacul importat din Uniunea Europeană (UE), lansată de Beijing. Asociaţia nu a răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta selectarea Martell & Co, Societe Jas Hennessy & Co şi E. Remy Martin & Co ca firme eşantion pentru ancheta antidumping.